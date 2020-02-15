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Ak Partiye Geçiş Yapan Belediye Sayısı Her Gün Artmakta !

Ak Partiye Geçiş Yapan Belediye Sayısı Her Gün Artmakta ! 70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

Ak Partiye Geçiş Yapan Belediye Sayısı Her Gün Artmakta !
15 Şubat 2020 Cumartesi 12:23

Ak Partiye Geçiş Yapan Belediye Sayısı Her Gün Artmakta !

 Ak Partiye Geçiş Yapan Belediye Sayısı Her Gün Artmakta ! 70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada 100'e yakın belediye içerisinden AK Parti'ye katılım sağlanacağına değinmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup Toplantısı'nda beş yeni  Ak parti belediye başkanına rozet takmıştı . Erdoğan, her hafta katılımların devam edeceğine değinmiştir, "Mümkün merteme , salı günleri grup toplantımızı yapmaya devam edeceğiz bu heyecanı birlikte yaşayacağız" diyerek konuşmuştu.

"Rozet takma törenleri"ne Cumhurbaşkanı nın yurt dışı ziyaretleri ve yoğun gündem sebebi ile kısa bir ara verildi. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nda, görev alacak 70  adet belediye başkanının işleri  halolduğu , bu isimlerin 2,5 milyon vatandaşın ikamet ettiği belediyeleri yönettiği açıklandı.

, AK Parti’ye belediyecilik anlayışına uyabilecek isimler tek tek incelemeye alınıyor talepler değerlendirilerek  AK Parti’ye geçiş talebi  İYİ Parti, CHP, SP ve bağımsız partilerden  geçmek isteyen belediye başkanı sayısı 85’e yükseldi. , özellikle belde belediye başkanlarının yoğun alaka gösterdiği, şu durum içinaşamasında oldukları belirtildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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