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MEB, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi İçin Şok Gelişme!

MEB, ÖABT Sınavı Yapılacak 18 Alanı Açıkladı,Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılında, 2020 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmeye hazırlanan için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından flaş bir açıklama yapıldı. KPSS'ye girecek olanları yakından ilgilendiren açıklamada hangi alanlarda ÖABT sınavı yapılacağı açıklandı. KPSS ÖABT hakkında detaylar haberimizde.

MEB, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi İçin Şok Gelişme!
29 Aralık 2019 Pazar 18:02

MEB, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi İçin Şok Gelişme!

MEB, ÖABT Sınavı Yapılacak 18 Alanı Açıkladı,Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılında, ÖABT sınavı yapılacak 18 alanı açıkladı. 2020 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmeye hazırlanan için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından flaş bir açıklama yapıldı. KPSS'ye girecek olanları yakından ilgilendiren açıklamada hangi alanlarda ÖABT sınavı yapılacağı açıklandı. KPSS ÖABT hakkında detaylar haberimizde.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmayan yabancı diller için  (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü baz alınacak .

Kamu personeli ve memur olma çabası gösteren adaylar yanı sıra atanmak isteyen öğretmen adayların gireceği 2020 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hakkında ani bir duyuru açıklandı.

KPSS ÖABT BÖLÜMÜNDE SINAVA GİRECEKLERİN DİKKATİNE!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca yayınlanan duyuruda 2020 yeni yılı içerisinde yapılacak olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi anlamına gelen öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisi olarak bilinen ÖABT ile ilgili olarak bilgilendirme yapıldı

Yapılan açıklamada belirtilen işte  MEB ÖABT o 18 alan;

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan Protokol kapsamda yeni yıl 2020'de alan bilgileri aktarılmıştır Adaylara Duyurulur.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yukarıdaki bölümlerde yapılacaktır.

Türkçe,
İlköğretim Matematik,
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji,
Sosyal Bilgiler,
Türk Dili ve Edebiyatı,
Tarih,
Coğrafya,
Matematik (Lise),
Fizik,

Kimya,

Biyoloji,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Yabancı Dil (İngilizce),
Rehber Öğretmen,
Sınıf Öğretmenliği,
Okul Öncesi Öğretmenliği,
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve
Beden Eğitimi Öğretmenliği,

ÖABT'de Adaylar;Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) bölümleri alan bilgisi ile ilgili 45 soru,bölümleri eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm bölümlerde ise bölüm bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.

2020 Yılı KPSS ÖABT 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. 2020 KPSS ÖABT saat 10.15'te ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı saat 14.45'te yapılacak.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/sinavlar/2020-yili-kpss-ogretmenlik-alan-bilgisi-oabt-basvurulari-ne-zaman-h539898.html

KamuAjans
2020 Yılı KPSS ÖABT 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. 2020 KPSS ÖABT saat 10.15'te ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı saat 14.45'te yapılacak.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/sinavlar/2020-yili-kpss-ogretmenlik-alan-bilgisi-oabt-basvurulari-ne-zaman-h539898.html

KamuAjans
Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 19 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 25 Temmuz 2020 tarihinde, Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. 2020 KPSS Başvuruları 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 9-10 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sonuçlar 10 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/sinavlar/2020-yili-kpss-ogretmenlik-alan-bilgisi-oabt-basvurulari-ne-zaman-h539898.html

KamuAjans


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #ÖABT #meb
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