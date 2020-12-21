SSK ilaç ve muayene katılım bedelleri ne kadar oldu 2021

2021 SSK ilaç ve muayene katılım Tutarları ne kadar oldu, Sağlık hizmetinin karşılığı SGK-SSK-Bağkur aracılığı ile ödenir fakat bunun bir miktar kalan bölümü vatandaş tarafına pay yapılarak hesaplanır bu paya katılım payı ismi verilir . Aynı durumda muayene katılım payı da SGK’nın karşıladığı miktar dışında olan ve size düşen payı ifade kapsamaktadır . Peki ilaç katılım payı hangi ilaçlardan alınır? Tüm Detaylar.

2020 SSK ilaç ve muayene katılım Tutarları ne kadar oldu 2020

Sağlık hizmetinin karşılığı SGK-SSK-Bağkur aracılığı ile ödenir fakat bunun bir miktar kalan bölümü vatandaş tarafına pay yapılarak hesaplanır bu paya katılım payı ismi verilir . Aynı durumda muayene katılım payı da SGK’nın karşıladığı miktar dışında olan ve size düşen payı ifade kapsamaktadır . Peki ilaç katılım payı hangi ilaçlardan alınır? Tüm Detaylar.

Sağlık hizmetinin karşılığı SGK-SSK-Bağkur aracılığı ile ödenir.Ancak bunun bir miktar arta kalan bölümü vatandaş tarafına pay olarak hesaplanır bu paya katılım payı adı veriliyor . Aynı halerde muayene katılım payı da SGK’nın karşıladığı miktar haricinde olan ve size kalan payı anlatmaktadır . Peki ilaç katılım payı hangi ilaçlardan alınmaktadı? İşte detaylar.

İlaç katılım payı oranı nedir?

Hastaya hafif tedavi yapılıp ilaçlar için ilaç tutarının Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler için %10’u, diğer kişiler için %20’si oranında katılım payı talep eder.

Yatak tedavi dışında ilaçlar için katılım payı nasıl istenilir ?

a) İşyerinden aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için gelir ve aylıklarından alınmak suretiyle,

b) Diğer şahıslar için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler aracılığı ile o kişilerden, temin edilir.