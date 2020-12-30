İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları belli oldu

2021 yılı İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları değişti mi kaç lira artış oldu? yeni yılda İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları kaç lira oldu? İşte detaylar
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;
a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;
1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 119,25 TL x 30 x % 20 = 715,5 TL,
1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 894,37 TL x 30 x % 20 = 5.366 TL,
b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;
İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;
1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında,
Aylık kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 30 x %32 = 1.144,8 TL (/30 x gün sayısı),
Aylık kazanç üst sınırına göre: 894,37 TL x 30 x %32 = 8.585,95 TL(/30 x gün sayısı),
İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;
1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında,
Aylık kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 30 x % 35 = 1.252,12 TL (/30 x gün sayısı),
Aylık kazanç üst sınırına göre:894,37 TL x 30 x % 35 = 9.390,88 TL(/30 x gün sayısı), ödeyeceklerdir.