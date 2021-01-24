Devlet Destekli Sera Kredisi 2021 (7 Yıl Vade 2 Geri Ödemesiz) Başvuru nereden nasıl yapılır? Şartları neler

Devlet tarafından örtü altı tarım faaliyetleri de desteklenmektedir. Bankalardan sera desteği alabileceğiniz gibi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan desteklere de başvurabilirsiniz. Devlet destekli Sera kredisi ile maliyet hesaplamalarını inceledik. Ziraat Bankası, Finansbank, Denizbank, Garanti BBVA bankalarından kredi alımları ve KOSGEB kredileri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Son yıllarda pek çok alanda devlet eli ile vatandaşlara çeşitli isimler altında devlet destekli hibe krediler verilmektedir. Verilen devlet destekli hibe krediler içerisinde en yüksek oranı ise ekonomiyi canlandırmak adına, tarım ve çiftçilik ile uğraşan kişilere verilen krediler oluşturuyor.

Tarım ve çiftçilik mesleğini yapanlara bir destekte, sera kurmak isteyenlere ya da hali hazırda bulunan serasını büyütmek isteyenler için oluşturuldu. 7 yıl vade süresi ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde gerçekleşen devlet destekli sera kredisi 2021 nedir? Kimler devlet destekli sera kredisinden faydalanabilir? Hibe kredi desteği almak için gerekli olan şartlar nelerdir gibi pek çok çiftçi ve sera işiyle ilgilenen kişilerin merak ettiği soruların tüm cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Sera Kredisi Nedir?

Devletin, kendi Kamu Bankaları ya da anlaşma sağladığı diğer özel bankalar aracılığı ile seracılık işini yapmak isteyen veya var olan serasını daha da büyütüp genişletmek isteyen girişimcilere sıfır faiz oranı ile vermiş olduğu kredi türüne sera kredisi adı verilmektedir.

Tarımsal kalkınmayı destekleme ve yükseltme amacı ile Bakanlar Kurulu tarafından bir karar alınmış ve tarıma dayalı gerçekleşecek ekonomik yatırımlara teşvik etmek için devlet destekli hibe kredi projeleri oluşturulmuştur.

Devlet Destekli Sera Kredisi Ne Kadardır?

Daha önceki yıllarda uygulamaya konulmuş olan, çiftçiyi ve sera kurmak isteyen, kendi serasını büyütmek isteyen kişilere yönelik alınan devlet destekli sera kredisi yardımı 2021 yılında da devam etmektedir.

Bu kredi, seracılık mesleğini yapmak isteyen yeni girişimciler ile kendine ait bir serası zaten bulunuyor olup bu serayı büyütmek ve geliştirmeyi amaçlayan yatırımcı kişilere yönelik bir kredidir. Devlet destekli sera kredisi; seraya yapılacak olan yatırım bedelinin % 75’ini karşılamakta olup, 120 aylık bir vadeye göre değerlendirilmektedir.

Sera (Örtü altı tarım) kredileri, projenin içeriği de göze alınarak 7 yıl vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak planlanmıştır.

Sera Kredisi Alabilmek İçin Gerekli Belgeler

7 yıl vade ve 2 yıl geri ödemesiz olarak verilen devlet destekli sera kredisi, tarım ve çiftçilik ile uğraşan yatırımcı ve girişimci kişilerin rahatlıkla alabileceği bir kredidir. Sera kredisi alabilmek için Bulunması gereken belgeler şöyledir;

Kişinin çiftçilik yaptığını kanıtlayan Çiftçilik Belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Kontrollü örtü altı kayıt sistemi belgesi

Şayet sera satın alınacak ise uzman tarafından verilecek olan inceleme belgesi

Yeni bir sera oluşturulacak ya da büyütmek için bir tadilat yapılacak ise fatura bilgileri gerekmektedir.

Faizsiz Olarak Sera Yenileme Kredi Desteği Nedir?

Sera alanı 3 dönümden küçük olmayan fakat kredi almak için sera şartlarının uymadığı kişilerin, mevcut seralarını yenileyebilmelerini sağlamak için düşük faiz oranları ile verilmekte olan kredi desteğidir. Sera yenileme kredi desteğini alan çiftçiler, alınan destek kredisi ile seralarını yenileyebilir ve diğer devlet destekli 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz olan sera kredisine başvurabilmektedir.

Sera Kurmak İçin Destek Hibeleri

Devlet tarafından Tarım Bakanlığı aracılığı ile tarım ve ekonomiyi kalkındırma projelerinden biri olan sera kurmak için destek hibeleri, özellikle genç çiftçileri desteklemek için oluşturulmuştur. Köye dönüş projesi adı verilen oluşumda genç çiftçilere destek olmak için verilen devlet destekli ve 81 ilin hepsinde uygulama yolu açık olan hibeden yararlanma şartları şu şekildedir;

Hibe desteği için başvuruda bulunan genç girişimcilerin 18 ile 40 yaş arasında olması Girişimci gencin ikamet ettiği köy, kasaba ya da ilçe nüfusunun 20 binden az olması En az 1 dönüm sera için kullanılacak arsa bulunması Girişimci gencin serada Salatalık, domates, patlıcan, biber gibi sebzeler ve muz yetiştirecek olması gerekmektedir.

Damlama sulama için de devlet desteği alabilirsiniz.

Yeni bir sera kurmak isteyen genç girişimciler, devlet destekli ve geri ödemesiz olarak en fazla 30.000 TL hibe desteği alabilmektedir. Girişimcilerin bulunduğu bölgeye göre değişebilmekle birlikte, 5 ve 40 dönüm arasında bir arazide sera kurmak istenen sera yatırımlarında söz konusu girişimciler çeşitli teşvikler kapsamında; Sigorta prim desteği, KDV istisnası, Gümrük vergisi muafiyeti, Vergi indirimi ve Yatırım yeri tahsisi ile faiz desteği gibi çeşitli devlet desteklerinden faydalanabilirler.

Devletten Sera Kurmak İsteyen Gençlere Destek

7 yıl vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olan Devlet destekli sera kredisi gibi, çiftçilere ve çiftçilikle uğraşmak isteyen girişimcilere destek verilen kredilerden birisi olan bu kredi (Köye dönüş projesi) sahip olabilmek için;

Kullanılacak olan arazinin büyüklüğünün 1 dönümden fazla olması

Bu krediye başvuracak olan girişimcinin daha önceden, başka hiçbir kurumdan destek ödeneği almamış olması

Sera yapılacak olan arazinin mutlaka örtü altı (Sera) sistemine kayıtlı olması

Serada kesinlikle kimyasal gübre değil, bunun yerine organik gübre kullanılması gerekmektedir.

Sera Kurmak İçin Kredi Desteği Veren Kurumlar

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Ziraat Bankası KOSGEB Finansbank ve Tarımda Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Devlet Destekli Sera Kredisi 2021 Kredi Veren Yerler

Devlet destekli sera kredisi 2021 başlıklı yazımızda, devletli destekli olarak verilen ve 7 yıl vade kolaylığı ile 2 yıl geri ödememe avantajlarının bulunduğu sera kredisini kimlerin alabileceği, diğer sera ile ilgili destek kredilerinin niteliklerini anlatmaya çalıştık.

Devletin tarım ve çiftçiliği kalkındırmaya yönelik oluşturmuş olduğu ve hem Kamu bankaları hem de destek konusunda anlamış olduğu Özel bankalar ve bazı kurumlar tarafından verilen sera kredisi nerelerden alınmaktadır?

Sera Kredisi Veren Kurumlar

Ziraat Bankası, devlet destekli sera kredisi almak isteyen kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Bu krediyi almak için, en az 1 dönüm büyüklüğünde sera alanının olması şartını taşıyanlar ve hazırlamış oldukları fizibilite raporları ilgili bakanlık tarafında onaylanmış olan kişilere verilmektedir.

KOSGEB, Bu kurumdan başvurunun olumlu sonuçlanması için öncelikle KOSGEB’in kendi şartlarını yerine getirmiş olunmalıdır. Bu şartlardan en önemlisi, KOSGEB’in hazırlamış olduğu 32 saatlik girişimcilik kursuna katılarak, kurs sonunda başarılı olmaktır. KOSGEB, bu şartı yerine getirmiş olan kişilere 100.000 TL devlet destekli ve sıfır faizli destek kredisi vermektedir.

Bunların dışında Finansbank, Şekerbank, TEB, Denizbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası gibi bankalarda devlet destekli sera kredisi vermektedirler.

Devlet Destekli Sera Kredisi Alabilmek İçin Bankadan istenen Belgeler

Devlet destekli sera kredisi alabilmek için söz konusu bankalardan istenen belgeler şu şekildedir;

Kredi başvurusu yapan kişinin çiftçilik belgesi Kimlik kartı ve bir fotokopisi Serayı oluşturacağı araziye ait kira sözleşmesi ya da tapu belgesi Kredi karşılığında teminat olarak gösterilebilecek bir taşınmaza ait tapu belgesi.

Devlet tarafından örtü altı tarım faaliyetleri de desteklenmektedir. Ziraat Bankası, Denizbank vb. bankalardan sera kredisi alabileceğiniz gibi TKDK tarafından sağlanan desteklere de başvurabilirsiniz. Sera kredisi hesaplamaları yaparak işin ne kadar maliyet gerektirdiğini hesaplayabilirsiniz. Müjde! Devlet 7 sene vadeli 2 yıl geri ödemesiz seracılık kredisi verecek. Bahse konu finansmanda faiz yıllık 8,25 iken 2 yıl geri ödemesiz olabilecek. Bunun haricinde çiftçimize 14 ay boyunca da işletme kredisi verilecek. Örtü Altı Tarıma Devletten Destek Sera Kredisi, seracılık yatırımı yapmak isteyen girişimciler ve var olan seralarını geliştirmek isteyen yatırımcılar için geliştirilmiş bir kredidir. Sera kredisi ile yeni sera kurmanın yanı sıra, seranızı büyütebilir, gerekli tadilat işlemlerinizi zorlanmadan yapabilirsiniz. Sera kredisi yatırım maliyetinin %75’ini karşılamaktadır.İpotek teminatlı kredilerde maksimum 120 ay vadeye kadar değerlendirilir. 1/3/6/12 ayda bir ödemeli kredidir. 2020 yılında da verilen örtü altı tarım kredisi proje içeriğine göre 7 sene vadeli 2 sene geri ödemesizdir. Sera Kredisi Çekmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Çiftçilik Belgesi, Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Sera satın alınacaksa seraya ait ekspertiz belgesi, Sera yeni yapılacak veya tadilat ise proforma ve kesin fatura gerekli belgelerdir. Şubede yapılacak değerlendirme ile gerekli görülmesi durumunda ilave belge ve teminat talep edilebilecektir. Yerli üretim yapan ve yapacak olan girişimcilere devlet destekli krediler KOSGEB, BEBKA, ziraat bankası ve diğer devlet bankaları tarafından verilmektedir. Ziraat Bankası Devlet Destekli Örtüaltı (Sera) Kredisi Ziraat bankası devlet destekli sera kredi kampanyasıyla yatırım ve işletme kredi ürünleri ile seraların işletme giderlerinin ve yatırıma yönelik giderlerinin finansmanını karşılamak amacıyla seracılara özel sera kredisi vermektedir. Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az 1 dekar büyüklüğündeki seralarda üretim yapan ve hazırladıkları fizibilite raporları bakanlık müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere seracılık kredileri sunmaktadır. Örtüaltı üretiminin kayıt altına alınması hakkında yönetmelik esasına uygun olarak üretim yapan ve Örtü altı kayıt sistemine (ÖKS) ye kayıtlı işletmelere verilen seracılık kredileri devlet destekli krediler kapsamındadır. Sera Kurmak İsteyenlere KOSGEB Destekleri Kosgeb tarafından sera kurmak isteyenlere 100 bin lira Devlet destekli 0 faizli hibe kredi, 50 bin lira hibe kredi verilmektedir. Kosgeb kredisi alabilmek için kosgeb şartlarını yerine getirmek lazımdır. 32 saatlik girişimcilik kurslarına katılan ve başarılı olanlara verilen sertifikayı alarak gerekli fizibilite araştırmasını yapıp projelerini getiren herkes kosgeb kredisini alabilmektedir. Sera Kredisi Veren Diğer Bankalar Teb bankası sera yapımına yönelik yatırım veya mevcut serasında tadilat yapmak isteyen çiftçimize kredi imkanı sağlamaktadır. Bankadan 60 aya kadar vade ve 1,3,6,12 ayda bir eşit veya esnek ödeme imkan ile kredi alabilirsiniz. Seracılık kredisine başvurusu için gerekli belgeler; çiftçi kayıt sistemi belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah senedi, tapu fotokopileri, kiralık arazileri varsa kira sözleşmeleri, örtü altı belgesidir.

Finansbank tan da sera ile ilgili bir yatırımınız varsa ve Finansbank sera kredisinin özellikleri ve şartları size uyuyorsa siz de bu krediyi alıp ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bu kredi ile mevcut seranızı daha da büyütebilir ya da seranızı kurmak için bu krediyi kullanabilirsiniz. Bu krediyi kullanarak tohum, fide, ilaç, gübre gibi seracılıkta gerekli olan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Sera kredisi işletme maliyetinin tümü karşılanmaz. Bu kredi ancak işletme maliyetinin % 85’i karşılamaktadır Maksimum 36 ay vade ile kredi kullanılabilmektedir.Eğer istenirse ödeme periyotlar ayda bir, üç ayda bir, 6 ayda bir, 12 ayda bir şeklinde düzenlenebilir. Sera kurmak için verilen hibe ve örtü altı tarım kredileri isimli yazımızı okudunuz mu? Bu destekler 2020 yılında yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmeye devam edecektir. Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2020 yılı 2015 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile sera modernizasyonu ve kontrollü örtü altı tarım için düşük faizli kredi verilmektedir. Bu anlamda kredi kullanmak isteyenler 2020 yılına kadar Ziraat Bankası’ na giderek kredi başvurularını yapabilirler. Kontrollü örtü tarım uygulamaları için yatırım dönemine ait olan krediler yüzde 50 faiz indirimli, işletme dönemine ait krediler ise yüzde 50 faiz indirimli olarak kullandırılmaktadır. Sera modernizasyonunda kullandırılacak olan krediler ise var olan seraların teknik aksaklıklarının giderilmesi amacı ile kullandırılacaktır. Sabit ya da montajlı olarak yapılacak yapı iskeleti ve ürünlerden alınacak olan verimin artırılması amacı ile yapılacak olan çalışmalarda 300 bin TL ‘ ye kadar sıfır faizli olarak kredi verilebilecektir. Yatırım döneminde kredi yüzde 50 olarak verilirken işletme döneminde yüzde 50 indirimli olarak verileceği bildirilmiştir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız. Sizde devlet destekli sera kredilerine başvurarak seracılıkla ilgili tarım yatırımlarınızı yapabilir ya da yeni sera işletmenizi kurabilirsiniz. Ayrıca bankalar tarafından sera kurulumu ve sera modernizasyonu amacı ile verilen pek çok kredi bulunmaktadır. Bu kredilere de başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca Yapı Kredi Bankası sera kredisi, Şekerbank sera yapım ve modernizasyon kredileri gibi bankaların verdiği sera kredilerine de başvurabilirsiniz. Bunun haricinde Ziraat Bankası afet mağdurlarına borç erteleme yeniliği getirmiştir. Normal şartlarda Bankanın verdiği kredilerin YILLIK faizleri şöyledir; 1 sene vade faiz oranı %8

1-4 sene faiz %10

4 seneden uzun kredi faizler %11 oranındadır. Ziraat Bankası sera kredisi 2020 yılında en yüksek %8,25 faizli verilecek. Bunu aya bölersek aylık faiz oranı 0,6875 olacaktır.

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