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Son anketteki oy oranını gören AK Partili yetkililer kolları sıvadı! Ocakta büyük hamle var

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi partiler de anket sonuçlarını incelemeye başladı. Son anketlerde yüzde 37 bandında çıkan AK Parti ise kolları sıvadı. Bir yandan seçim beyannamesi hazırlıklarına başlayan AK Parti, diğer taraftan ise ocak ayında asgari ücret artışı ve dar gelirlilere yönelik projelere ağırlık verdi.

Son anketteki oy oranını gören AK Partili yetkililer kolları sıvadı! Ocakta büyük hamle var
Kamusaati
Kamusaati
02 Eylül 2022 Cuma 10:16

Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine gidiyor. Bir yandan muhalefetin çıkaracağı olası aday üzerindeki tartışmalar sürerken, diğer tarafta ise Ak Parti'nin seçimlerle ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor. Ak Parti'nin seçim hazırlıklarıyla ilgili kulislere dikkat çeken bilgiler yansıdı.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın, AK Parti yetkililerinden edindiği bilgiye göre partinin oyları son yapılan anketlere göre yüzde 35-37 bandında dalgalanıyor. Seçime daha 9 ay varken bu anketlere "seçmen eğilimi" olarak bakılması gerektiği belirtilirken, "İnsanlar böyle dönemlerde anketlere kızgınlıklarını, öfkelerini, temennilerini, hatta ikinci tercihlerini yansıtırlar. Seçim atmosferine girildiğinde tablo değişir. Sandığa gidildiğinde ne yapılacağı önemli" yorumları yapılıyor.

AK Partili yetkililer ekonomiyle ilgili söylemde muhalefete göre avantajlı olduklarına dikkat çekiyor, "Sözlerin ötesinde ekonomiyi 1-2 tık daha iyi hale getirmek zorundayız" değerlendirmesi yapıyor. Bu kapsamda ocak ayında asgari ücret artışı, dar gelirlilerin desteklenmesi kapsamında yeni düzenlemelerin hayata geçirileceği ifade ediliyor.

Seçime giderken AK Parti'nin nasıl bir söylem kuracağı da çalışmalar kapsamında masada. Birçok AK Partili yönetici, oy kaybının olduğu bir tabloda kutuplaştırıcı politikaların doğru olmayacağını, bunun yerine 'kucaklayıcı bir söylemin' gerekliliğine dikkati çekiyor. AK Parti'deki seçim strateji toplantılarında da bu yönde değerlendirmeler yapıldığı biliniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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