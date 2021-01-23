Şeker Fabrikası personel alımı yapacak 2021 İş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

Şeker Fabrikası engelli personel alımı ve eski hükümlü işçi personel alımı yapacak 2021 İş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ENGELLİ KONTENJANINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE BÜRO PERSONELİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU



Şirketimiz Eskişehir Şeker Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere Engelli 3 (üç) Büro Personeli alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 25.01.2021 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo aşağıdadır.



TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ESKİ HÜKÜMLÜ KONTENJANINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE METAL TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ UNVANLI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU



Şirketimiz Ankara Makina Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere Eski Hükümlü 2 (iki) Metal Teknoloji Teknisyeni alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumunun web sitesinden 25.01.2021 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek personel Şirketimizin özelleştirme kapsamında olması hasebiyle 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo aşağıdadır.

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