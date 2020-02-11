İşçilik ve memurluk hizmeti olan, işçi statüsünde nasıl emekli olabilir?

SoruÖrneğin 30.08.1962 yılında doğan olan 14.02.1985 yılında kamuda işçi teknisyen olarak göreve başlayan kişi 30.01.1999 tarihinde aynı kurumda memur kadrosuna yerleşmiş ve halen memur statüsünde çalışmaktadır. 23.05.2002 tarihi emeklilik hakkının işçilikten olmasını sağlar mı?

Sizin durumunuzla beraber inceleme yaptığımızda ;

Bugün size Son günlerde çok merak edilen bir konuyu Araştırdık işçi statüsünde çalışan ardından başka bir kuruma memur olarak geçen bir çalışan işçi statüsünde emekli olabilir mi? Sorusu son günlerde giderek çoğalmaktadır.

Çünkü emekli memur maaşlarının emekli işçi maaşlarından az olması nedeniyle her memur işçi olarak emekli olmak istemektedir. Peki işçi statüsünden memur statüsüne geçip ardından memur olarak emekli olacaklar işçi olarak çalıştığı süreyi göz önüne aldırıp İşçi olarak emekli olabilir mi?

Şayet memurluktan değil işçi statüsünde emekli olmak istiyorsanız, 2829 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır. Yani bu ne demek? Eğer ki işçi olarak hizmet süreniz var ve ardından emekliliğini de memur emeklisi değilde işçi emeklisi olmak istiyorsanız maalesef işçi statüsünde emekli olamazsınız. İşçi statüsünde emekli olmak için son hizmet yılının 7 yıllık hizmet ağırlığının işçi statüsünde olması gerekmektedir. Buradaki hizmet ağırlığı 7 yıllık süre olmayıp toplam yatırılmış olan 7 yıllık süre olmaktadır. Bunun için son 1260 gün ve daha fazla hizmetin olması gerekmektedir.

Bu Kapsamda Sonuç olarak şayet işçi statüsünde emekli olma düşüncenizi gerçekleştirmeniz için memurluktan ayrıldıktan sonra en az 1260 gün veya daha fazla işçi statüsünde çalışmanız primlerin izin sosyal güvenlik kurumuna sistemine girilmesi gerekmektedir. 2829 sayılı kanunda belirtilen hüküm gereğince memurluktan ayrıldıktan sonra en az 3 yıl 6 ay işçi statüsünde çalışmanız ve işçi olarak pirimlerinizin yatması işçi statüsünde emekli olmanızı sağlayacaktır. Aksi durumda memur olarak hizmet sürenizi ve priminizi doldur. Duysanız dilekçe verip memur olarak emekli olursunuz yok. Ben memur olarak emekli olmak istemiyorum. Işçi olarak emekli olmak istiyorum diyorsanız memurluktan ayrılıp en az 3 yıl 6 ay Yani toplamda 1260 gün sosyal güvenlik kurumuna işçi statüsünde priminin yatması gerekmektedir. Ardından dilekçeniz verip işçi statüsünde emekli olabilirsiniz.

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