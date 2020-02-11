Görev değişikliği durumunda mal bildirimi verilir mi?

3628 sayılı Kanun'da ve ilgili yönetmelikte kamu görevlileri memur ve işçilerin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinin veya görev yaptıkları kurumlarının değişmesi (kurum içinden veya kurum dışından üst göreve atanma veya naklen atanma gibi hallerde) halinde mal bildiriminde bulunacaklarını içeren herhangi bir madde yoktur.

Mal bildirimi ile ilgili yönetmeliğin 9. maddesinde yer verilen mal bildirimi verilmesi gereken haller tekrar düzenlenmiş ve 9. maddede üst görevlere atanma veya naklen atanma hallerinde bildirimin verilmesi gerektiğini içeren bir düzenleme olmamıştır. Ayrıca mal bildirimi ile ilgili maddenin (e) bendinde; görevi sona erenlerin ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde mal bildiriminde bulunmalarının gerektiği belirtilmiş olsa da, kamu kurum ve kuruluşlarında görev veya kurum değişikliği hallerini “görevin sona ermesi hali” olarak değerlendirmek doğru olmayacağından, yöentmeliğin üst göreve atanma veya naklen atanma gibi hallerde uygulanmasının uygun olmayacağı açıklanmaktadır. Dolayısıyla, kamu görevlilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur ve işçilerin görevlerinin veya kurumlarının değişmesi hallinde mal bildirimi formu doldurmalarına gerek yoktur.