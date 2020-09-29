29 Eylül Salı Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

29 Eylül Salı günlük burç yorumları 29 Eylül Salı burç yorumları merak ediliyor. İşte 29 Eylül Salı 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 29 Eylül Salı 2020
Sevdiğini söyleme zamanı! 29 Eylül günlük burç yorumları
Ay Balık burcunda ilerliyor. 29 Eylül Salı günü ilişkileri düzeltmek için uygun bir gün olabilir. Salı günü Başak burcu sevdiği kişiye açılabilir, Boğa burcunun ise aşk konusunda keyfi yerine gelebilir. Günlük burç yorumları 29 Eylül'de sizlerle...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 29 Eylül Salı günü Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Arkandan çevrilen işlerle ilgili durumlar söz konusu olabilir, dikkatli olmasın.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Arkadaşlarınla birlikte organizasyonlarda bulunabileceğin günlerdesin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek olacak gözüküyor. Aşk ilişkilerin açısından keyifli enerjiler var.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Hedeflerinle ilgili konularda fedakârlık göstermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Hayal gücünün yüksek olacağı bugün sanatsal konularla ilgilenmek isteyebilirsin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay’ın Balık burcunda olacağı bugünlerde ruhsal konulara yönelebilirsin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Bugünlerde ortağından veya eşinden parasal anlamda yardım görebilirsin. Aynı zamanda bugün Ay büyüyen fazında ilerliyorken bir şeyleri düzeltmek adına da uygun bir süreçtesin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Ay karşıt burcunda ilerliyor olacak bugün. İkili ilişkilerinde enerjiler hayli destekleyici. Sevdiğine açılmak istiyorsan bugün tam zamanı.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Bu sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin. Sorumluluklarınla ilgili fedakarlıklar içerisinde bulunuyor olduğun günlerdesin. Özel ilişkilerindeki güzel ilişkiler moralini yükseltecek.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Ay’ın Balık burcunda olacağı perşembe günü boyunca çocuklarınla birlikte yaratıcı ve eğitici aktiviteler planlayabilirsiniz. Sabah güne başlarken zihinsel konulardaki enerjin hayli yüksek olacaktır.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Ailenle ilgili hassasiyetlerin artacak olabilir bugünlerde. Öğleden sonra beklenmedik gelişmeler seni olumlu anlamda şaşırtabilir.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Kardeşlerin ya da yakın çevre akrabalarınla ilgili hassasiyetlerinin yoğun olacağı bir zaman dilimindesin. Ay büyürken işlerini düzeltmek adına uygun bir süreçtesin.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Birikimlerini doğru değerlendirmen gereken bir süreçtesin. Senin için önemli bir kadından gelecek destek nedeniyle bir işin çözülebilir.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Sağlığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Sabah saatlerinde maneviyatının hayli yüksek olduğu bir zaman dilimindesin. Özel ilişkilerinde enerjiler hayli motive edici.
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