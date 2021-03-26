27 Mart Cumartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

27 Mart 2021 burç yorumları beklediğiniz haberleri karşılayabilir. Günlük burç yorumları gün içinde gergin enerjilere karşı uyarıyor. 27 Mart Cumartesi günü Koç burcu güne gerginlikle başlayabilir, aslan ve kova burcu ise parasal konularla ilgilenebilir. 27 Mart Cumartesi günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor. Gün genelinde yoğun ve gergin enerjiler var. Eleştirel tutumumuza dikkat etmemiz iyi olacaktır. İşlerimizi yoluna sokmakta zorlanabiliriz. Astrolog Ceylin Çelebi 27 Mart 2021 burç yorumlarını kaleme aldı. İşte Mor Papatya okuyucularına özel burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

27 Mart Cumartesi günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Evcil hayvanlarının bakımları ile ilgilenmen gerekebilir. Gün genelinde yoğun ve gergin enerjiler var.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Çocuklarınla ilgili konuların öne çıktığı cumartesi günü onların hayatlarını ilgilendiren konularda düzenlemeler yapman gerekebilir. Sabah saatlerinde aile büyüklerin ile tartışmaların can sıkıcı olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Cumartesi günü evinle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Gerginliklere açık olabileceğin bugün evinle ilgili işlemler yapmak istiyorsan dikkatli olman iyi olacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Kardeşlerinle ilişkilerine önem vermen gereken bir gün. Eleştirel tutumuna dikkat etmen iyi olacaktır. Gün boyunca oluşacak yoğun enerjilerden zihinsel anlamda yorulabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Parasal meselelerde ihtiyatlı davranman gereken bir gün seni bekliyor olacak. Etrafındaki insanlara karşı aşırı cömert tavırların gün sonunda seni zorlayabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Kendinle ilgili önemli düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Bir şeyleri yoluna sokmakta zorlanabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevdiğinle aranda zorluklar Cumartesi günü kendini gösterebilir. Akşam saatlerinde yapmak istediğin işler ile ilgili gereken cesareti kendinde buluyor olacaksın. Dolunay öncesinde zorlanabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Gün boyunca arkadaşlarınla aranda eleştirel tutumun nedeniyle zorlanabilirsin. Daha yapıcı bir şekilde yaklaşman iyi olacaktır.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Özel ilişkilerinde uyum yakalamakta sabah saatlerinde zorlanabilirsin. Büyüklerinle arandaki ilişkiler açısından zorlanabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Eşinin ailesinden biri tarafından gelen eleştiri canını sıkabilir. İletişim konusunda aldanmalara maruz kalabilirsin. Dikkatli olman gerekiyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ödemelerin ile ilgili birtakım düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Para alışverişi içerisinde olman durumunda dikkatli olman iyi olacaktır. Kandırılmalara açık olabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Özel ilişkilerinde zorlanmaların olabilir. Kandırılmalara açık olabilirsin. Dikkatli davranman gerekiyor. Akşam saatlerinde yapman gereken şeyler için gereken cesareti kendinde buluyor olacaksın.