22 Mart Pazartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

22 Mart 2021 burç yorumları verilen kararlara ortak oluyor. Günlük burç yorumları ilişkilerde iletişime dikkat çekiyor. Yengeç burcunun bugünlerde iştahı artabilir, Terazi burcu kariyerine odaklanabilir. 22 Mart Cumartesi günü Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Ay'ın Merkür ile olan uyumlu açısı sabah saatlerinde iletişimde gayret göstererek ilişkilerimizi uyumlu hale getirmemize yardımcı olacaktır. Merkür ile Uranüs arasındaki sekstil açı ani kararlar almaya yatkın olacağımızı gösteriyor. İşte 22 Mart 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

22 Mart Cumartesi günü Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde bir konuya içsel anlamda yönelebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkilerinde uyumu yakalamak adına hareket edeceğin bir süreçtesin. Sıra dışı haberler alabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sahip olduğun kaynaklarını korumaya yönelik olarak davranıyor olacaksın. Çocuklarınla ilgili masraflar yapmanı gerektirecek durumlar söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Bilhassa akşam saatlerinde iştahının gereğinden fazla artması söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Arkandan dönen işlere dikkat etmelisin. Gün boyunca olayları gereğinden fazla abartan insanlar ile yüz yüze kalabilir ve bu durumdan rahatsız olabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Pazartesi günü bilhassa sabah saatlerinde yoğun enerjiler var. Sosyal çevrenden insanlar ile görüşmelerinde daha sakin bir tutum içinde kalmalısın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Kariyer hayatınla ilgili durumlar kafanı meşgul edecek gözüküyor. Ani gelişmeler senin için sevindirici oluyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Eşinin ailesi ile ilgili konuların öne çıkacak. Onlardan alacağın beklenmedik haberler seni şaşırtabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay Yengeç burcunda ilerliyorken Merkür ile olan uyumlu açısı sabah saatlerinde iletişimde gayret göstererek ilişkilerini uyumlu hale getirmene yardımcı olacak.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Yakın çevrenle ilişkilerinin hassaslaşacağı bir zaman dilimindesin. Eşinle ilişkilerine odaklanıyorsun.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Çevrende birtakım olayların gereğinden fazla abartılmaya çalışılması seni kızdırabilir. İşinle ilgili konular tüm gün boyunca senin için ön planda olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Hassas enerjilerin hâkim olduğu bir gündesin