Ünlü Türkücü Songül Karlı’dan Beklenmedik Davranış

Çok Büyük Tepki Çekti: Songül Karlı’dan A-kıl Almaz Fan-tezi!”Her Gece E’şimin..”Ayrıntılar Haberin Detayındadır…

Çok Büyük Tepki Çekti: Songül Karlı’dan Akıl Almaz Fantezi!”

Her Gece Eşimin..” Songül Karlı’nın Özel Hayatıyla İlgili İtirafları Olay Oldu!

Songül Karlı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Şimdi de özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte o açıklamaları; ”3 kez hamile kaldım, fakat istemedim. Sonuncusunu dünyaya getirmediğime pişman oldum” ”Yüzümde botoks dışında bir estetik yok. Göğüslerimi 1 buçuk yıl önce göğüslerimi küçülttüm çünkü çok büyüklerdi” ”E’şim kıyafetlerime karışıyor. Geçen kış mini bir kıyafetle canlı yayına katıldığımda yönetmeni arayıp ”Çabuk o kıyafeti çıkartsın yoksa bacaklarını kırarım” demişti. Bu kez de aferin bu tür akıllı ol işte diye mesaj atmıştı” ”Bu olayın üzerine akşam e-vde tartıştık. Ama onu çok seviyorum ve bunu ona çok söylemiyorum diye bana kızıyor.

İhanete uğrasam 1 saat durmam” ”Her gece yatmandan önce eşimin ayaklarını öperim. O da sabahları beni ayaklarımı öperek uyandırıyor” dedi

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