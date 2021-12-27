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Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi

Son zamanlarda tercih ettiği cesur sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, bu sefer de cüretkar bir bluz ve tayt tercih etti. Şarkıcı şerit detaylı tulumu için 13 bin TL ödedi.

Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
27 Aralık 2021 Pazartesi 00:00

Şarkılarının yanı sıra klip ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren 48 yaşındaki Hande Yener, Süleymaniye'de sahne aldı. Konser önce basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, rapçi Tepki ile yeni bir şarkı daha yapacaklarının müjdesini verdi. Konserinde sevilen şarkılarını okuyan Yener, sahne kostümüyle de adından söz ettirdi.

Sahneye her yeri şerit detaylı bir tulumla çıkan Hande Yener, cesaretiyle alkış topladı. Hayranlarının "Hande cesaretine hayranız" diye bağırmasına karşılıksız kalamayan şarkıcı "Ben cesur yüreğim" diyerek kahkaha attı.

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Thierry Mugler'in özel tasarım taytına 587 euro (7300 TL) ve bodye ise 500 euro (6 bin 250 TL) ödedi. Yani toplamda 13 bin 527 TL.

Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi

Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi

Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi

Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi

Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi

Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi

Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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