Körle yatan “şaşı” kalkarmış Meral hanım!…

Atalarımız, dedelerimiz; - Ağzından çıkan lafı kulağın duysun. Diye bir ifade kullanmış. Çok da iyi etmiş. Zira laf ağızdan bir kere çıktı mı artık geri dönüşü yoktur. Durup düşünmeden söylediğin bir laf seni, ya “vezir” eder, ya da “rezil.” Maalesef bir siyasetçi ve İP Genel Başkanı olarak Meral Akşener de öyle bir laf etti ki resmen “rezil” oldu…! ***

İP Genel Başkanı Meral Akşener. Dün partisinin grup toplantısında bir konuşma yaptı. Konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında resmen “skandal” ifadeler kullandı. Akşener, Filistin’de çoluk çocuk demeden “katliam” yapan İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail versiyonu olarak nitelendirerek; - Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. İfadelerini kullandı…!

*** Yahu bu nasıl bir ifade? Nasıl bir benzetme? Sayın Akşener böyle bir ifadeyle ne demek istedin? Senin bu dediğin; İsrail’in Filistin’de çoluk çocuk demeden yaptığı “katliamla” Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütü PKK’ya yaptığı mücadeleyi aynı “kefeye” koymaktır. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin…? ***

Tek kelimeyle; - Yazıklar olsun! Sözüm ona “milliyetçi” geçinen bir parti başkanının sarf ettiği ifadeye bak. Sen İsrail’in çoluk çocuk demeden yaptığı “katliamlar” ile Türkiye Cumhuriyeti’nin PKK’ya karşı verdiği mücadeleyi nasıl bir tutarsın? Doğrusu bu “akıl tutulması” falan değil. Bu resmen bilerek isteyerek söylenmiş bir söz.

- Körle yatan “şaşı” kalkar. Dedikleri böyle bir şey olsa gerek…!