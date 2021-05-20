evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0

Körle yatan “şaşı” kalkarmış Meral hanım!…

Körle yatan “şaşı” kalkarmış Meral hanım!…
20 Mayıs 2021 Perşembe 11:02
Atalarımız, dedelerimiz; - Ağzından çıkan lafı kulağın duysun. Diye bir ifade kullanmış. Çok da iyi etmiş. Zira laf ağızdan bir kere çıktı mı artık geri dönüşü yoktur. Durup düşünmeden söylediğin bir laf seni, ya “vezir” eder, ya da “rezil.” Maalesef bir siyasetçi ve İP Genel Başkanı olarak Meral Akşener de öyle bir laf etti ki resmen “rezil” oldu…! ***
İP Genel Başkanı Meral Akşener. Dün partisinin grup toplantısında bir konuşma yaptı. Konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında resmen “skandal” ifadeler kullandı. Akşener, Filistin’de çoluk çocuk demeden “katliam” yapan İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail versiyonu olarak nitelendirerek; - Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. İfadelerini kullandı…!
*** Yahu bu nasıl bir ifade? Nasıl bir benzetme? Sayın Akşener böyle bir ifadeyle ne demek istedin? Senin bu dediğin; İsrail’in Filistin’de çoluk çocuk demeden yaptığı “katliamla” Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütü PKK’ya yaptığı mücadeleyi aynı “kefeye” koymaktır. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin…? ***
Tek kelimeyle; - Yazıklar olsun! Sözüm ona “milliyetçi” geçinen bir parti başkanının sarf ettiği ifadeye bak. Sen İsrail’in çoluk çocuk demeden yaptığı “katliamlar” ile Türkiye Cumhuriyeti’nin PKK’ya karşı verdiği mücadeleyi nasıl bir tutarsın? Doğrusu bu “akıl tutulması” falan değil. Bu resmen bilerek isteyerek söylenmiş bir söz.
- Körle yatan “şaşı” kalkar. Dedikleri böyle bir şey olsa gerek…!

Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber