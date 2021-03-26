Doğan Ceylan yazdı.. Eğitimciler "ZİYA SELÇUK" diyor.

Doğan Ceylan'ın yeni yazısı kamusaati.com'da EEğitimciler "ZİYA SELÇUK" diyor yazısının devamı haberde..
Eğitimciler "ZİYA SELÇUK" diyor.
Kabine değişikliği listeleri sosyal medyada dolaşıyor. Listelerde farklı kişilerin isimleri Milli Eğitim Bakanı olarak yer alıyor.
Eğitim camiasının bu isimlerden hangisini tercih ettiğine ilişkin bir anket düzenledim. Ankette %79 oranında Bakanımız Ziya SELÇUK'un görevine devam etmesinden yana olunduğu ortaya çıktı.
Muhtemel isimlerden Mahir ÜNAL'ın % 1 bile tercih edilmemesi,
Yusuf TEKİN'in ise % 1'de kalması beklentilerin çok altında.
Hamza AYDOĞDU'nun Mahir ÜNAL ve Yusuf TEKİN'den fazla tercih edilmesi manidar.
Sayın Ziya SELÇUK'a yönelik son dönemlerdeki eleştirilere rağmen hala alternatifsiz olduğu görülüyor.
Dikkat çeken önemli bir husus da % 17 oranındaki "Fark etmez" düşüncesi. Bu oran aslında eğitimin düzelmesinden tamamen ümidini yitirmişleri ifade ediyor ve kim gelirse gelsin fark etmez diyor.