İşveren'koronavirüs'işçisini İşveren 'koronavirüs' Nedeni ile işçisini işten Çıkarabilir mi?, Koronavirüs iş akdinin haklı fesihe girer mi?, Korona Virüs İçin 14 Gün rapor alan işçi işten çıkarılabilir mi?, Peki İŞÇİNİN DE SAĞLIK SEBEBİYLE HAKLI FESİH HAKKI VARDIR

İşveren 'koronavirüs' Nedeni ile işçisini işten Çıkarabilir mi?

Koronavirüs iş akdinin haklı fesihe girer mi?

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İşveren, koranavirüse tutulan veya koranavirüs riski taşıyan çalışanlarını işten çıkarabilir mi?

Veya koranavirüs haklı fesihe girer mi?

İş Kanunu’nda iş akdinin sağlık sebepleri ile fesih hakkı hem işverene hem de çalışana sunulan bir hak olmuştur .

İşverenin de sağlık sorunları nedeniyle çalışanın iş akışını bildirimsiz olarak feshetme hakkı yer almamaktadır. İş Kanunu işveren açısından da sağlık sebepleriyle fesih hali için üç durum sunulmuştur.

İş Kanunu'nda İşverenin Sağlık Nedeniyle Fesih Hakkı Şöyle Bulunmaktadır ;

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın patron , aşağıda yazılı durumlar iş sözleşmesini sürenin bitiminden evvel veya bildirim süresini beklemeksizin bitirebilir :

I- Sağlık nedenleri :

a) İşçinin kendi kastından veya toplu bulunmayan hayat sürme yahut içkiye düşkünlüğünden oluşacak bir rahatsızlığa y a k a la n m a sı ve y a e n ge lli h â le ge lm e si d u r u m u n d a , bu nedenle doğacak devamsızlığın peş peşe üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden çok devam etmiş olması

b) İşçinin yakalandığı hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte bulunduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca olduğu Sağlık Kurulunca anlaşılması halinde .

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

İŞÇİNİN DE SAĞLIK SEBEBİYLE HAKLI FESİH HAKKI VARDIR

İş Kanunu sadece işverene değil çalışanlara da, sağlık sorunları nedeni ile iş sözleşmesini haklı fesih hakkı sağlanmıştır .

İş Kanunu'nun 24. Maddesi'nde bu durum şu şekilde yer almıştır:İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 24 - Zamanı belli olsun veya olmasın çalışan , aşağıda yazılı durumlar iş sözleşmesini sürenin sona ermesi önce veya bildirim süresini beklemeye gerek kalmadan feshedebilir:

I. Sağlık nedenleri:

a) İş sözleşmesinin alanı olan işin yerine getirilmesi işin niteliğinden oluşan bir nedenle işçinin sağlığı veya hayatı için tehlikeli bulunursa .

b) İşçinin devamlı olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü patron ve ya başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile uyuşmayan bir hastalık olursa .

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