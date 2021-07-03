İşten çıkarılan işçilerin hakları nelerdir? İşten çıkarma yasağının kaldırılması ile birlikte 1 Temmuz itibariyle binlerce işçinin iş akdi feshedildi. Peki işten çıkarılan işçilerin hakları nelerdir? İşçiler hangi haklarını alabilirler?

Çalışanın işyeri sözleşmesi işvereni tarafından tek taraflı olarak fesh edildiği takdirde 4857 sayılı İş Yasası'na göre işçi, yeni haklar elde ederek alacaklı konuma gelir.

İş akdinin feshedilmesi durumunda işverenin ilk olarak çalışana yazılı bildirim yapması gerekir. Yapılan bildirimde sözleşmenin neden fesh edildiği kesin bir şekilde belirtilmeli. Eğer çalışanın yeterliliği hakkında bir gerekçe varsa bunun için çalışanın savunması alınmalı.

Eğer işçinin çıkarıldığı tarihten önceki bir yıl içinde 90 gün prim ödemesi dolduysa işten çıktıktan sonra 100 gün sonra da sağlık hizmetinden faydalanabilir. 90 gün prim ödemesini tamamlamadıysa sadece 10 gün yararlanabilir.

İŞÇİNİN ALACAĞI HAKLAR NELERDİR?

Kıdem tazminatı

İhbar tazminatı

Birikmiş ücretli izinlerin ücreti

İşten çıkış ihbarın yapıldığı güne kadar ki maaşı

Fazla mesailerin ücretleri

Aynı zamanda işçi, İŞKUR'un belirlediği şartları tamamladığı takdirde işsizlik ödeneği alabilir. İşten kovulan işçi daha sonra işe iade davası açabilir.

İkale sözleşmesi yapıldıysa;

İşverenden, işsizlik ödeneği için alması gereken paranın tamamını alır.

İşten anlaşarak ayrıldığı için işveren bu süreyi göz önüne alarak 2-3 maaş ikramiye ödemesi yapabilir.