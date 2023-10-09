2024 yılı Noter ücretleri belli oldu? Ev,Arsa,Vekalet ve Araç satışı GÜNCEL Noter Fiyat Listesi

En güncel noter ücretleri 2024 NOTER FİYAT listesi açıklandı, 2024 yılında uygulanacak noterlik ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Günümüzde noterden araç satışı, tarla tapu vekaleti ve avukat vekalet verme ücreti sıkça araştırılıyor. Eğer detaylı bir “2024 yılında noter ücretleri ne kadar?” araştırması yapıyorsanız bu sayfa tam size göredir

En güncel noter ücretleri 2024 listesi belli oldu. Günümüzde noterden araç satışı, tarla tapu vekaleti ve avukat vekalet verme ücreti sıkça araştırılıyor. Toplumsal yaşamda bireylerin yoğun olarak noter yerlerine işleri düşmekte. Burada gerçekleştirilen hizmetlerin de belli oranda bir ücret karşılığı var. Evrak bedeli bu yıl yeniden değerlendirme oranları açıklandığında belli olacak. Araç satışı ücreti de noterlerden gerçekleştiriliyor. Eğer detaylı bir “2024 yılında noter ücretleri ne kadar?” araştırması yapıyorsanız bu sayfa tam size göredir.

En Güncel Noter Ücretleri 2024 FİYAT Listesi

Türkiye genelinde tüm noterler, 2024 yılı boyunca aynı ücret tarifesini uygulamak zorunda. Denilebilir ki noterler kendi isteklerine göre hizmet ücreti belirleyemez.

Noter araç satış ücretine zam geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre araç satış sözleşmesi noter bedeline zam geldiği belirtildi.

Noter araç satış ücreti 2024 ne kadar?

1 Ocak 2024 itibariyle değerli kağıtlar ve noter ücretlerine gelen yeni zamlar araştırılmaya başladı. Enflasyon oranlarında yaşanan artış sonrasında başta asgari ücret olmak üzere birçok kalemde yapılan zamlar resmi kurumlarda yapılacak işlemlerin ücretlerini de etkiliyor.

Noterler kağıdı ve noter araç satış ücretlerinde görülen yeni oranlar ise dikkat çekti. Uygulanacak yeni tarifelere göre noterlerde yapılacak birçok işlem için yeni yılda yeni ücretler geçerli olacak. Noterde işlem yapmak isteyen vatandaşların belirlenen bu ücretler üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri sağlanacak.

NOTER ARAÇ SATIŞ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

2024 yılı noter araç satış ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz yılda noter araç satış ücreti 932 TL'ydi. Fakat yeni yapılan zam ile birliktebir hayli yükseleceği öngörülüyor.

Noterlerde yapılacak ikinci el araç satışlarına yönelik araç satış sözleşmesi bedelinde rekor zamlar görüldü. Araç satış sözleşmesi kapsamında yapılan yeni zamlar ile noter bedeli 930,09 TL olarak belirlendi.

2024 yılı gelmeden zam haberlerinin gelmesiyle yeni yıldan itibaren diğer birçok işlemde de uygulanacak zam oranları dikkat çekiyor. Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak zam kapsamında araç satış bedeli TL olarak uygulanacak. Tüm ikinci el araç satışında söz konusu bedel tahsil edilecek.

NOTER KAĞIDI ÜCRETLERİNDE YENİ ORANLAR!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ kapsamında Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yeni zam oranlarına ilişkin detaylar belli oldu. Söz konusu tebliğe göre 2024 yılında değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri yeniden tespit edildi.

Noter kağıdı ve beyanname bedeli ise bu kapsamda fiyatı artan hizmetler arasında yerini alıyor. Noter kağıdı ve beyanname bedeli lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli lira ve pasaport bedeli lira olarak belirlendi. İkamet izin bedeli ise söz konusu düzenleme ile zam sonrasında TL olarak hesaplandı. Noterlerde işlem gerçekleştirecek vatandaşların Ocak 2024’ten itibaren söz konusu yeni zam oranları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek.

2024 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere araç satış bedeli 930,09 TL olarak uygulanacak. Her ikinci el araç satışında bu bedel tahsil edilecek.

İkinci el otomobil alım satımı yaparken işlemlerinizi Türkiye’deki herhangi bir noterde yapabilirsiniz. Aracınızın tescil belgesinin çıkarıldığı yer, bulunduğunuz ilçe, sizin ya da karşı tarafın nüfusa kayıtlı olduğu yer gibi herhangi bir sınırlama yoktur. Bulunduğunuz yere en yakın ya da dilediğiniz yerdeki bir noterde çalışma saatleri içerisinde işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Normalde hafta içi mesai saatlerinde yapabileceğiniz noter satış işlemler, bu yıl başlayan uygulama sayesinden artık cumartesi ve pazar günleri de yapılabiliyor. Eğer işleminizi cumartesi ya da pazar günü yapmak isterseniz Türkiye Noterler Birliği sitesinden hangi ilde hangi gün nöbetçi noter olduğunu sorgulayabilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz.

2023 yılında en güncel noter ücretleri tablosu:

Araç satış bedeli 930,09 TL

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 lira

Protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 lira

Pasaport bedeli 501 lira

NOTER NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Noter insanlar ya da firmalar arasındaki ilişkileri yasal dayanağa bağlayan yerlerdir. Türkiye’nin tüm şehirlerinde onlarca noter bulunur. Araç satışı, motor satışı, avukata vekalet verme işlemlerini gerçekleştirirler. 2023 yılında yapılan yasal düzenleme ile artık noterlerde ev ve arsa satışı da yapılabiliyor. Tapu devri için noter ücretleri 2023 yılında 500 TL’den başlıyor ve 4,000 TL arasında belirleniyor.

Noterde Ev – Arsa – Tarla Tapu Vekaletname Ücreti 2024

2024’te arsa tapu devri TL’den başlıyor. Eğer devir için vekalet verilecekse TL’den başlayan hizmet bedeli var. Sene içerisinde de devir ve vekalet işlemlerinizi noterler üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

2024 Yılı Tapu Noter Ev Satışı Noter Vekalet Ücreti

2022 yılında çıkan bir yasal düzenleme ile artık ev, arsa, tarla tapu satışı ve devri noterlerden yapılabilecek. Böylelikle tapu dairelerinin de yükü hafifletilmiş oldu. Bu işlemin 2023 yılında noterlerde en fazla işlem gören hizmet olacağı kesin gibi. 2024’te noter üzerinden ev satışı vekalet ücreti TL arasındadır.

2024’te Noter Vasiyetname Ücreti

Yazılı olarak hazırlanan vasiyetnameleri yasal zeminde geçerli kılmak adına noterlere başvurulmaktadır. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetname tasdik edilip onaylanır. Ayrıca vasiyetname hazırlama noter ücretleri 2023 döneminde TL olarak belirlendi. Yıl içerisinde bu rakam güncelleme gelebilme ihtimali de var. Eğer vasiyetname iptali yapılması yani işlemden vazgeçme talebi oluşması halinde bu ücretin üçte birlik kısmı ödenmektedir.

Noter Vekalet Ücreti 2024

2024 yılında noter vekalet verme ücreti merak edilen konular arasında. Çünkü bir satış ya da farklı bir işlem için başkasına vekalet verme ihtiyacı doğduğunda, muhakkak noterler üzerinden vekalet çıkarılması şart. Noter ücretleri 2024 vekalet işlemi TL’den başlamaktadır. Vekaletin türüne göre de bu rakam TL’ye kadar çıkar. Genel bir vekalet verecekseniz ortalama civarı bir ücret ödersiniz. Net fiyat hesaplaması, noter tarafından anlık olarak sizlere sunulur. Yakınınızdaki bir notere danışarak ücret teklifi alabilirsiniz.

Noter Avukat Vekalet Ücreti 2024

İnsanlar, hukuksal ya da ticari zeminde yasalar ile alakalı bir konuya ihtiyaç duyduklarında ilk önce avukatlardan danışmanlık almak istiyor. Bunun için avukata vekalet veriliyor. Vekaletin niteliğine ve kapsamına göre ev alım satımı, maddi yönetim, dava yönetimi ve ticari faaliyetleri yönetme gibi çok sayıda alanda bu kişilere yetki verilebilir. 2024 yılında noterde avukata vekalet verme ücreti sadece TL’dir. Genel bir vekalet vermek istenirse de rakam TL’ye kadar uzanabilir.

Noter Muhasebeciye Vekalet Verme Ücreti 2024

Noter ücretleri 2024 yazımızda son olarak muhasebecilere verilen vekaletlere değineceğiz. Ticari faaliyet yürüten tüzel kişiler, mali yönetim kaynaklı muhasebecilere vekalet vermektedirler. Bu sayede iş yeri sahipleri bu tür konular ile vakit harcamak zorunda kalmaz. 2024 yılı muhasebeci vekalet ücreti TL olarak belirlendi. Yıl içerisinde güncelleme gelmemesi durumunda sadece TL’den notere giderek vekalet verilebilir. Her noterde klasik bir muhasebeci vekalet sözleşmesi bulunur. Gittiğinizde zaten sizlere bu standart vekalet evrağını okuyarak sunarlar.

Yazıda belirtilen rakamların değiştiğini düşünüyorsanız bizlere yorum kısmında bildirin. Anında güncelleme yapıyoruz. İyi günler dileriz.

01 Ocak 2024 tarihi ile yapılan resmi açıklamaya göre noter araç satış ücretlerinde güncelleme oldu. Bu güncellemeye göre ikinci el araba satışları artık TL’den yapılacak. Yani noter üzerinden araba satacağınız zaman 2024 yılında TL ödenmesi gerekiyor. Güncellemeler geldikçe son dakika haberlerini paylaşacağız.