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Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır ve alınır?

Yaşlılık toptan ödemesi almak için hangi şartları yerine getirmem gerekiyor? Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır?

Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır ve alınır?
22 Nisan 2021 Perşembe 00:42

5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre yaşlılık toptan ödemesi, 4 (a) ve (b) kapsamında sigortalı olanlardan,

Çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan,

Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara yapılır.

Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır?

Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutar,

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutar,

toptan ödeme olarak ödenmektedir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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