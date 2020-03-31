Usulsüz Yardım Topladığı İddasıyla İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin Bağış Hesaplarına Bloke Geldi! İşte Detaylar

Korona virüs salgını nedeniyle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, sosyal medya hesapları aracılığıyla yardım kampanyası başlatmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 ile gönderilen genelgede ise yerel yardım toplama kampanyalarına ilişkin yapılan uyarının ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin bağış kampanyaları için açılan hesaplarına bloke konulduğu öğrenildi.

Genelde, “Yasalarımızda yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar” ifadeleri kullanıldı.

Genelgenin devamı şu şekilde:

“Anılan Kanun ile gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, açtıkları banka hesabı üzerinden kişilerin para yatırması veya bir makbuz karşılığında para toplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda Kanunun 6. maddesinde yardım toplayacak gerçek kişiler ve kurumların yetkili makamdan izin alma zorunluluğu düzenlenmiş 7. maddesinde ise yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınacağı ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.”

“GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR”

Genelgede açık biçimde yerel yönetimlerin korona virüsle mücadele için düzenlediği yardım kampanyaları adres gösterildi. Genelgenin ilgili bölümü şöyle:

“Son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür. Yasalarımızda yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu kurum, dernek ve vakıfların faaliyetlerini ve uygulamalarını Yardım Toplama Kanununun hükümlerine uygun yürütmeleri uyarılara rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili anılan Kanunun 6. maddesinin ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır’ hükmü çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.”