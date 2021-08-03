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Türkiye'de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler

Birçok ilde aynı anda çıkan yangınlara müdahalelerde 137 nokta kontrol altına alınırken Adana, Antalya, Muğla, İzmir, Isparta ve Denizli'de yangınlar devam ediyor.

Türkiye'de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler
03 Ağustos 2021 Salı 00:51

Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 6'ncı gününde de devam ediyor.

32 ilde 137 ayrı noktada çıkan yangınlar için tüm Türkiye seferber olurken, yangının söndürüldüğü ve devam ettiği bölgelerle ilgili güncel raporlar da yayınlanıyor.

6 İLDE 13 YANGIN DEVAM EDİYOR

Son olarak dün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde 6 ilde 13 yangının devam ettiği belirtilirken, 32 ilde 137 yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Türkiye de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler #1

6 İLDE ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Orman yangınlarının henüz sürdüğü iller arasında Isparta, Muğla ve Antalya yer alırken, bu illere bağlı 6 şehir üzerine çalışmalar da yoğunlaştırılıyor.

Muğla'da 5, Antalya'da 3, Adana'da 1, İzmir'de 1, Denizli'de 1, Isparta'da ise 1 yangına karşı ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor.

Türkiye de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler #2

137 NOKTADA YANGIN, KONTROL ALTINDA

Son olarak Muğla'nın Seydikemer bölgesindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından sayı 137'ye çıktı.

6 ilde 12 noktada ise yangınlar devam ediyor.

Türkiye de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler #3

YANGINLARIN DEVAM ETTİĞİ YERLER

Yangınların sürdüğü bölgeler şu şekilde:

Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas

Antalya: Manavgat ve Gündoğmuş

Isparta: Sütçüler

Denizli: Güney

İzmir: Buca

Adana: Karaisalı

Türkiye de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler #4

MÜDAHALE SÜRÜYOR

6 ilde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahaleler, ekipler tarafından aralıksız sürdürülüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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