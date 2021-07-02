Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı

Son dakika: BDDK, faizsiz konut şirketlerinden 8'inin daha kendi isteğiyle tasfiye edildiğini duyurdu. Böylece tasfiye edilen şirket sayısı 29'a çıktı. Sektördeki 8 firmanın 4'ü birleşecek ve böylece faal olan 6 şirket kalacak. İşte tasfiye edilen ve faaliyetine devam edecek firmalar.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bu sabah 21 faizsiz konut şirketinin şartları sağlayamadığı için tasfiye edildiğini açıklamıştı. Yeni bir açıklama daha yapan BDDK, 8 şirketin daha kendi isteğiyle tasfiye edildiğini duyurdu.

BDDK, kalan 8 faizsiz finansman şirketinin intibak sürecinin devam ettirilmesine karar verdi. 8 şirketten dördünün birleşme yoluyla intibak sürecinin devam ettirilmesine karar verilirken Eminevim, Fuzul, Sinpaş ve İmece Yatırım ise kendi tüzel kişiliklerinde sürece devam edecek.

FAALİYETE DEVAM EDECEK ŞİRKETLER

BDDK'nın intibak sürecinin devam ettirilmesine karar verdiği şirketler şöyle:

Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.

İmece Yatırım ve Organizasyon A.Ş.

Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. A.Ş. ve Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon San. ve Tic. A.Ş. (Birleşme Yoluyla İntibak)

Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret A.Ş (Birleşme Yoluyla İntibak)

KENDİ İSTEĞİYLE TASFİYE EDİLEN 8 ŞİRKET

Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret A.Ş.

Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar A.Ş.

Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. A.Ş.

Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret A.Ş

Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş

Umutevim Yatırım Organizasyon A.Ş.

Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş

Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BDDK'NIN TASFİYE ETTİĞİ 21 ŞİRKET