Tarım ve Orman Bakanlığı Halkın sağlığıyla oynayan 45 firma ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TGRT Haber canlı yayınında Cem Küçük'ün sorularını yanıtladı.

Tarım alanında yapılanları anlatan Bakan Pakdemirli, insanların sağlığı için gıda sektöründe sıkı denetimler yapıldığını söyledi.

"YANLIŞ YAPAN KİM VARSA.."

Bakan Pakdemirli, "Boşluk bırakırsanız oluyor bunlar. O yüzden bu konuda sıfır toleranslı olduğumuzu gösteriyoruz. Ben sahadan çok güzel geri bildirimler alıyorum. Diyorlar ki; sayın bakan teşekkür ederiz, artık malımızı satmaya başladık. Eskiden bu adam karışık yağ alıp satıyordu, oteller bunları alıyordu. Şimdi bizden hakiki yağ almaya başladılar. Çünkü korkuyorlar denetimlerden. Birileri yanlış bir iş yapıyorsa, siz de onları ifşa edeceksiniz. Üç beş defa bir adamı ifşa ettiğinizde o adamın ticari hayatında bütün ticari hayatını bitiriyorsunuz. Gıda üretiminde olan işletmelerin hepsi, iki defa üç defa yanlış bir işer girerken düşünecekler.

"ŞİMDİ İFŞA EDİYORUZ"

Ben bu ifşaları peş peşe yapacağımı söylemiştim. Her ay, elimizde biriktikçe bu ifşaları yapacağız. Şimdi de bakanlığımızın internet sitesinden bu ifşaları yayınlamaya başlıyoruz. Halka yanlış ürünleri yediren ve içine farklı ürünler karıştırılmış ürünler.. Mesela zeytinyağı içine ayçiçek yağı konulması.. Dana etinin içine tavuk etinin girmesi.. Bunların hepsi tahşişe giriyor.

KİMSENİN HALK SAĞLIĞIYLA OYNAMAYA HAKKK YOKTUR"

Yanlış iş yapanlar şunu bilsinler; burada sıfır tolerans. Kimsenin halk sağlığıyla oynamaya hakkı yoktur." dedi.

BAKAN SÖYLEDİ, FİRMALAR İFŞA EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı açıklamalarının ardından bakanlığın resmi internet sitesinden halkın sağlığını tehlikeye atan 45 firma ifşa edildi.

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