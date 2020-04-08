Şok marketlerden Şok Karar, eve hizmeti kabul etmeyenleri işten çıkarmaya başladılar

Şok market personeline şok üstüne şok..

Belkide Türkiye'de en büyük alışveriş zincirlerinden biri hatta birinci olan Şok marketler eve hizmeti kabul etmeyen personelini işten çıkarmaya başladı.,

EVE HİZMET GÖREVİNİ KABUL ETMEYEN PERSONELİ İŞTEN ÇIKARIYORLAR!

Ülker grubunun sahibi olduğu Şok market, Türkiye genelinde binlerce şubesi ile, alanında lider marketler konumunda.Şok marketlerin personellerinin şikayetlerine zaman zaman gerek sosyal medya da gerek ise mahkemelerde rastlıyorduk.Ancak bu defa durum bambaşka..

ŞOK MARKET,ŞOK BİR KARAR ALDI VE EVE HİZMETİ KABUL ETMEYEN PERSONELİNİ ÇIKARMA KARARI ALDI!

Memurlar net sitesinin haberine göre, Bugün sosyal medya da ve bazı internet sayfalarında çıkan haberlere göre,corona virüsü salgını nedeni ile evinden çıkamayan vatandaşa hizmet amacı ile,ilgili personel tedarikleri eve kadar götürüp teslim edeceklerdi.Ancak bazı şok personeli bunun mümkün olmayacağını,böyle bir hizmeti veremeyeceklerini söyleyince,Şok market zinciri de gerekli işlemleri yapıp ilgili göreve uymayan personelini çıkarmaya başladı.

ŞOK BİR YENİLİK YAPMAYA ÇALIŞTI AMA ŞOK OLDU!

Şok marketler zinciri sözde korona virüsüne karşı önlem kapsamında,personeline sokağa çıkamayan ya da çıkmak istemeyen vatandaşa bizzat hizmet amaçlı bir uygulama geliştirdi.Cepte Şok!

Ancak personeller bunun çok çok zor bir durum olduğunu, zaten marketteki vatandaşa bile zor yetiştiklerini beyan ettiler.Ayrıca Şok'un bu uygulaması için hiçbir altyapı yani araç,motorsiklet vb tahsis etmemesi de Twitter de TT oldu.

Kısaca Şok personeli ellerinde poşetlerle yağmur çamur demeden,evlerden gelen siparişlere yetişmekte oldukça zorlandılar.

Türkiye genelinde 7 binin üzerinde mağazası olan Şok marketler zinciri bu kurala uymayan personelini işten çıkarmaya başladı!

Bunun üzerine Şok marketler zinciri bir açıklama yapmış:

"Çalışanlara 500 metreden uzağa servis yaptırmadıklarını" savunan Şok yönetimi, bu iş için Türkiye çapında 350 kişiyi işe aldıklarını söyledi.

Evet 7 binin üzerinde mağaza için dışarıda görev yapmaları için 350 kişi personel alımı! Trajıkomik bir durum değil mi?

Ayrıca kamusaati.com'un talebi malesef kimseye ulaşmadı...Yıllık ciroları milyarları bulan bu büyük market zincirleri neden bu zor dönemde vatandaşa yardımcı olmuyor..?

İşte sosyal medya da rekor kıran o paylaşımımız:

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