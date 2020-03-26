Şeyma Subaşından iç çamaşırlı olay dans! Hemde şu günlerde!

şeyma subaşı tiktok iç çamaşırlı dans

Milletçe zor günler geçirdiğimiz şu günlerde,gerçekten böyle garip videoların sosyal medya da yayınlanması halk tarafından yoğun tepki ile karşılanıyor.

Hele ki çok ünlü yayıncı ve iş insanı Acun Ilıcalı gibi birinin eski eşi olunca..Tüm ülkede korona krizi varken malesef sosyal medya fenomeni olmuş Şeyma Subaşı Tiktok sosyal medya uygulamasında öyle bir video paylaştı ki herkes şaşırdı kaldı.

İç çamaşırı ile dans eden Şeyma Subaşı, halkımızdan yoğun tepki gelince videoyu silmekle kalmadı tiktok hesabınıda anında kapattı..

İşte tüm haber portallarınının da konuştugu o video: