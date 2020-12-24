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ORC'nin 2020'de en beğenilen bakan anketi

15 bakanın yer aldığı listede 2020'nin en çok beğenilen bakanı Süleyman Soylu oldu.

ORC'nin 2020'de en beğenilen bakan anketi
24 Aralık 2020 Perşembe 20:25

2021 yılına sayılı günler kala ORC Araştırma şirketi, Türkiye'nin siyasi gündemiyle ilgili hazırladığı son anketinde; katılımcılara, 2020 yılının Kabine'sindeki bakanların performansını değerlendirip, 'En çok hangi bakanı beğeniyorsunuz?' sorusunu yöneltti.

Görev süresi 2020 yılını tamamını kapsamadığı için Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan değerlendirmeye alınmadı.

EN BEĞENİLEN BAKAN SÜLEYMAN SOYLU

Kabine'den 15 bakanın yer aldığı ankette, 2020 yılının en çok beğenilen ismi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

LİSTEDE 2. SIRADA HULUSİ AKAR VAR

Yüzde 60,8 oranında beğeni oranına sahip olan Soylu'yu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yüzde 58,5 beğeni oranıyla takip etti.

LİSTENİN TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

ORC nin 2020 de en beğenilen bakan anketi #1

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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