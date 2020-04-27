Nefes kredisine nasıl başvurulur,nefes kredisi internetten üzerinden online başvuru yap Denizbank 2020

esnaflara dağıtılacak olan nefes kredisine nasıl başvurulur, nefes kredisini kimler kullanabilir 2020,corona virüsü nedeni ile verilen krediler

Corona virüs salgını nedeni ile hem vatandaşa hem de esnafımıza,kobilerimize verilen destekler devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına almış ve Ülkemizde de yaşanan corona virüsü yani covid-19 nedeni ile birçok esnaf ve kobimiz zarar gördü.İşlerin neredeyse durma noktasına geldiği şu günlerde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen 'TOBB Nefes Kredisi' paketinin bugün itibarıyla devreye alındığını duyurdu.

100 BİN TL KREDİ DESTEĞİ!

Tobb başkanı sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu esnafımıza 6 milyar nakdi kredi desteği sunacaklarını ifade ettiler.Nefes kredisi adında kullandırılacak krediden en fazla 100 TL kullanabilecek esnafımız.Bu sayede kobilere ufak da olsa bir ekonomik olarak bir nefes alma şansı verilecek.

FAİZ %7,5 OLACAK

Açıklamayı bugün yapan Rıfat Hisarcıklıoğlu ,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, zorda olan şirketler için bir kez daha Nefes Kredisi'nin hayata geçirildiğini duyurdu.

Nefes kredisine nasıl başvurulur,nefes kredisi internetten üzerinden online başvuru

Yıl sonuna kadar yani 2020 yılının sonuna kadar ödemesi olmayacak kredinin, yıllık 25 milyon ve altı cirosu olan esnafımıza verileceği duyuruldu.

Küçük işletmetlerimizin, bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine gidip krediden faydalanabileceklerini duyurdu.

Nefes kredisine malesef internet üzerinden başvurulamıyor.Esnafımız esnaf sanatkarlar odasına ya da ticaret borsalarına gidip aldıkları belge ile en yakın denizbank şubelerine bizzat başvurmaları gerekecek.

Makisumum alınabilecek kredi tutarı 100 TL. dir. Nefes kredisinde sicil durumu ne olacak bu henüz bilinmiyor.

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