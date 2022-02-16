Milyonlarca Kişiye Tapu ve E-Devlet Uyarısı Geldi! Yapmayanın Tapusu Elden Gitse Haberi Olmayacak

Sahte dublör kullanılarak tapu vurgunu yapan çetelerin sayısı arttı tapusu olanlara kritik e-devlet tapu SMS kaydı uyarısı geldi. Tapu SMS kaydı nasıl yapılır, tapu dolandırıcılıkları nasıl engellenir

Ev fiyatlarının son dönemde büyük bir hızla yükselmesi dolandırıcıların da dikkatini çekti. Kolay yoldan büyük vurgun yapmak isteyen dolandırıcılar tapu dairelerine dadandı. Film sahnelerini aratmayacak dolandırıcılık olayları tapu memurlarının dikkatleri ile engellenirken özellikle de dublörlü tapu dolandırıcılığı girişimleri artış gösterdi.

Son olarak hatırlanacağı üzere İstanbul'da büyük bir tapu operasyonu düzenlenmiş ve sahte vekâletnameme hazırlayarak tapu dolandırıcılığı yapmak üzere kurulan 15 kişilik grup çökertilmişti. Çetenin içerisinde emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının olması tehlikenin boyutunu ortaya koyarken bir kere daha tapu SMS kaydı yapmanın önemi ortaya çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı tapusu olan herkesi uyardı!

TAPUSU OLANLARA KRİTİK UYARI! TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ ADLI BİZZAT UYARDI: YAPMAYAN ÇOK PİŞMAN OLACAK

Yükselen ev fiyatları dolandırıcıların tekrar tapulara dadanmasına neden olurken kurulan büyük tapu çeteleri, sahte dublör kullanılarak tapu dairelerinde yapılmaya çalışılan satışların sayıları arttı. Ev, işyeri, arsa, dükkan, hobi bahçesi, tarla ve yazlık gibi taşınmazı olan tapu sahiplerine çok kritik uyarı geldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, tapu memurlarının bu konuda son derece titiz ve dikkatli çalıştıklarını ancak dolandırıcılık girişimlerinin arttığını belirterek herkesin Tapu SMS kaydı yaptırmasını istedi.

Adlı yapmış olduğu açıklamasında SMS kaydının önemine değinerek "Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli. Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor" dedi.

TAPU SMS KAYDI NEDİR, E-DEVLET TAPU CEP TELEFONU KAYDI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan e-Devlet tapu SMS kaydı tapusu olan kişilerin cep telefonlarının sisteme kayıt edilerek tapu ve cep telefonu eşlemesi yapılmasıdır. Kişi bu kaydı yaparak tapusu üzerinde işlem yapılması halinde cep telefonu üzerinden gönderilen SMS ile bilgilendirilir ve böylelikle kişinin izni ve onayı olmadan tapu işlemi yapılamaz.

e-Devlet Tapu SMS kaydı için önce sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet şifresi ve kimlik numarası ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünde tapu sms yazarak ilgili sayfaya geçiş yapmak için Tapu Telefon Bilgileri Beyan linkini tıklayın.

Gelen yeni sayfada cep telefonu numaranızı girerek kaydedin. Sadece 2 dakikanızı ayırarak tapunuzu güvence altına alabilirsiniz.

TAPU SMS KAYDI YAPILMAZSA NE OLUR?

SMS kaydı yapmamanız durumunda yukarıdaki haberde de izleyebileceğiniz gibi dolandırıcıların hedefi olabilirsiniz. Tapu dolandırıcılığı vakaları her geçen gün artarken kendisini korumak isteyen kişilerin mutlaka tapu SMS kaydı yaptırarak kendilerini ve tapularını güvence altına almaları öneriliyor. SMS kaydı oluşturan kişilerin tapuları için satış, devir, ipotek gibi tüm işlemlerde bilgilendirme mesajı gönderiliyor.