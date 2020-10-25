Meteorolojiden iki ilimiz için çok kuvvetli sağanak uyarısıı Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden iki ilimiz için çok kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden iki ilimiz için çok kuvvetli sağanak uyarısıEdirne ve Kırklareli çevrelerinde gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.
Gece Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca bu gece ve yarın sabah Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 27
- İstanbul: Az bulutlu ve açık 23
- İzmir: Az bulutlu ve açık 27
- Adana: Az bulutlu ve açık 34
- Bursa: Az bulutlu ve açık 25
- Antalya: Parçalı bulutlu 28
- Samsun: Az bulutlu ve açık 23
- Trabzon: Az bulutlu ve açık 21
- Erzurum: Az bulutlu ve açık 19
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30
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