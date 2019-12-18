MEB'Den Öğretmenlere Büyük Uyarı! MEB'den Öğretmenlere Hediye Almayın İkazı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

MEB'den Öğretmenlere Büyük Uyarı!

MEB'Den Öğretmenlere Büyük Uyarı! MEB'den Öğretmenlere Hediye Almayın İkazı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

Devlet Memurlarının doğrudan doğruya veya aracı vasıtasıyla hediye istemeleri ve görevleri sırhediye asında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri ve borç para istemeleri yasaklanmıştır!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı" başlıklı 29. maddesinde; Devlet Memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri ve borç para istemeleri yasak kabul sayılmıştır

O Madde

Madde 29 - Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediye lerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir."

Ayrıca 5176 sayılı Kanuna göre yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen "Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı" başlıklı 15. maddesinde; kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen ve etkileme ihtimali bulunan, doğrudan yada dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamına alınmış, kamu görevlilerinin armağan almamaları ve görev sebebiyle çıkar içerisinde olmamaları temel ilke sayılır

O Madde;

"Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

Madde 15 - Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.

Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gereğince, yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından verilen hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri saklı kalmakla birlikte, söz konusu maddede belirtilen sınırın altında kalanlar da beyan edilir.

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:

a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,

b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,

c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediye çekleri

) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,

e) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,

) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır:

a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama armağanları , burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,

b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,

c) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,

) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

Bu Yönetmelik kapsamına giren en az genel müdür, eşiti ve üstü görevliler, bu maddenin 5 inci fıkrası ve 6 ncı fıkranın (a) bendinde sayılan hediyelere ilişkin bir önceki yılda aldıklarının listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kurula bildirirler."

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 04.12.2019 tarih ve 24112090 sayılı ve "Hediye Yasağı" konulu yazılarıyla; "Bakanlığımıza yapılan sözlü ve yazılı müracaatlardan zaman zaman yukarıda bahsedilen yasaklar ve ilkelere aksine davranışlar sergilendiği anlaşılmaktadır. Bu tür davranışlar kamu görevlisine ,devlete olan güven ve itibar duygusunu zayıflatarak kamuoyunda yanlış yorumlara sebep olmaktadır.

Özel günlerde ve yaklaşan yılbaşı sebebiyle armağan konusunda yukarıda belirtilen kurallara riayet edilmesi, konu hakkında tüm personele gerekli duyurularda bulunulması , özel kişi ve kuruluşlarca çeşitli vesilelerle sunulan ve yasak kapsamında olan hediyelerin kabul edilmemesi ve bu konuda yöneticiler tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda" öğretmenleri uyarılarda bulunuldu

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