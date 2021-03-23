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Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı

Antalya'da markete giden 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini kenara çeken yaşlı bir adam tarafından taciz edildi. Olayın açığa çıkması sonrası mahalleli ayağa kalkarken polis, öfkeli kalabalığı zor sakinleştirdi.

Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı
23 Mart 2021 Salı 01:32

Antalya'nın, Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki kız çocuğu, mahallede bulunan markete alışveriş yapmak için geldi. O sırada marketin önünde bulunan yaşlı adam iddiaya göre kızı kenara çekerek öpmeye başladı. Küçük kızın babası durumu uzaktan görerek markete koştu. Küçük kızı taciz ettiği iddia edilen adam markete saklanırken vatandaşlar durumu polise bildirdi.

MAHALLELİ AYAĞA KALKTI

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, marketin önünde oluşan kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Küçük kız ailesi ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs polisin güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere vatandaşların tepkileri ve market önünde oluşan kalabalık yansıdı. Mahalleli, kızı taciz ettiği iddia edilen şahsa "Allah belanı versin, beter ol" diye bağırarak tepki gösterdi.

Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı

Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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