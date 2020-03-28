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Kredi Kartlarında Azami Faiz Yüzde 1.25'e Düşürüldü! İşte Detaylar

Kredi kartlarında azami faiz yüzde 1.25'e düşürüldü, Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranları 1. Nisan'dan geçerli olmak üzere düşürüldü. Merkez Bankası'nın bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, yüzde 1.40'tan yüzde 1.25’e düşürüldü.

Kredi Kartlarında Azami Faiz Yüzde 1.25'e Düşürüldü! İşte Detaylar
28 Mart 2020 Cumartesi 14:09

Kredi Kartlarında Azami Faiz Yüzde 1.25'e Düşürüldü! İşte Detaylar

Kredi kartlarında azami faiz yüzde 1.25'e düşürüldü, Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranları 1. Nisan'dan geçerli olmak üzere düşürüldü. Merkez Bankası'nın bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, yüzde 1.40'tan yüzde 1.25’e düşürüldü.

Kredi kartlarında azami faiz yüzde 1.25'e düşürüldü

Bankalara ait kredi kartı işlemlerinde uygularanarak bankaların müşterilerine yansıtacağı aylık azami faiz oranları 1. Nisan'dan geçerli olmak üzere düşürüldü. Merkez Bankası tarafrından alınan karar bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanarak vatandaşlara yansıtılacak aylık azami akdi faiz oranı, yüzde 1.40'tan yüzde 1.25’e düşürüldü. 

Merkez bankasıu tarafından alınıp resmi gazetede aynı tebliğ ile yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı da yüzde 1.12'den, yüzde 1.0 düzeyine indirildi.

Tebliğ ile Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.70'ten yüzde 1.55’e, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.42'den, yüzde 1.30 düzeyine düşürüldü.



Kaynak: Kamu Saati Özel
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