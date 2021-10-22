Kredi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, flaş kredi kararı...

Kredi faiz oranları yükseldi. Kredi kullanacak vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. İşte İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların uyguladığı ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarındaki son durum...

Kredi çekecekler dikkat! Bankaların kredi faiz oranları değişti. Tek tek duyuruldu. Nakit sıkıntısı çeken çok sayıda vatandaş banka kredilerine yöneliyor. Bunun için de kredi faiz oranları en düşük bankalar sıklıkla araştırılıyor. Bankalar da nakit ihtiyacı olan, ev ve araba almak isteyen kişiler için faiz oranlarını sürekli olarak güncelleyerek müşterilerine duyuruyor.

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,63

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.90 (Sigortalı)

2,02 (Sigortasız)

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.55

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.58

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63

Konut kredisi: 1.43

Emeklinin artısı- Çalışanın artısı konut kredisi: 1,37

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.54

Ev kredisi: 1.38

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 2,41



Taşıt kredisi: 1,53



Konut kredisi: 1,44

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi:

10000 TL-2,00

20000 TL-1,98

50000 TL-1,95

Taşıt kredisi: 1.62

Ev kredisi: 1.48 (120 ay)

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.89

Taşıt kredisi: 1.81

Konut kredisi: 1.68

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.90

Konut kredisi: 1.99

Taşıt kredisi: 1,99

ING KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.59

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1.61

Konut Kredisi: 1,37

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.69

Taşıt kredisi: 1.85

Not: Vade veya çekilecek miktara göre bazı bankaların faiz oranları değişiklik gösterebilir.