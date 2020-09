koronadan dolayı çocuğumu okula göndermek istemiyorum 2020,okullarda devam zorunluluğu olacak mı

koronadan dolayı çocuğumu okula göndermemenin cezası varmı,okullar açıldığında virüsten dolayı çocuğumu okula göndermesem ne olur, koronadan dolayı öğrencilerde devam zorunluğu varmı

Biliyorsunuz ki çok çok uzun zamandan sonra okullar yarın yani 21 eylül itibarı ile açılacak.Koronavirüsü salgınınından ötürü aylardır kapalı olan okullar,yarın kademeli olarak açılacak.

OKULLAR SADECE 1.SINIFLAR VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN AÇILACAK!

21 eylül tarihinde okullar açılıyor diye hemen aklınıza tüm öğrencilerin okula gideceği aklınıza gelmesin.Okullar salgın nedeni ile malesef kademeli olarak açılacak.İlk etap da 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri okula gidecekler.Diğer sınıftaki öğrencilerin eğitimleri yine EBA aracılığı ile yapılacak.

Diğer sınıfların yüz yüze eğitimlerinin ne zaman başlayacağı konusunda hiçbir bilgi yok malesef.Bu konuya açıklık getirebilmesi için salgının nasıl seyredeceği çok önemli.Zira ülkemizde vaka ve ölüm sayıları gün geçtikçe artış gösteriyor bunun doğal bir sonucu olarak da kademeli eğitimin başlamasının çok çok zor olduğunu bizlere gösteriyor.

Evet bu feryadı birçok veliden duyuyoruz.Koronadan dolayı çocuğumu okula göndermek istemiyorum! Nedeni belli.Korona virüs salgınından ötürü bir çok veli çocuğunu okula göndermek istemiyor.Ancak 21 eylül de açılacak olan okullarda 1.sınıf öğrencilerine devam zorunluluğunun olduğunu biliyoruz.Ancak veliler mazeret göstererek çocuklarını okula göndermeyebilirler.Bu mazaretlerin nasıl neye göre belirleneceği ise malesef belirsiz.

Okul öncesi öğrencilerine herhangi bir devam zorunluğu yok.Ancak temel eğitimin olduğu 1.sınıflarda devam zorunluluğu olacak.Yukarıda da bahsettiğim gibi velilerin mazeret göstererek çocuklarını okula göndermeme şansları var.

Salgın her ne kadar can sıksa da , her ne kadar önemli bir hastalık olsada öğrencilerin kurallara harfiyen uymaları şartı ile eğitimlerine başlamalarını bizlerde çok istiyoruz.Malesef salgının ne zaman biteceği konusunda hiç kimsenin bir bilgisi yok! Bu yüzden çok sıkı tedbirler alınarak okulların kısmı de olsa yüz yüze açılması konusunda destekciyiz.

Elbette idari veya adli bir ceza söz konusu değil.Ancak çocuğunuz okula gitmediği için hem eğitimlerinden geri kalmış olacaklar hem de devamsızlık haklarını doldurarak sınıf tekrarı durumunu yaşamak zorunda kalacaklar.

VAKA SAYISI ARTARSA YÜZYÜZE EĞİTİME TEKRAR ARA VERİLİR Mİ

Okullarımızda her ne kadar çok çok ciddi ve özenli tedbirler alınsa da 7-8 yaşındaki çocuk oynamak isteyecektir,koşmak isteyecektir,arkadaşları ile temas halinde olacaklardır.Bunu onlara şuanda anlatmak imkansız.Kısaca bu yaştaki çocuklarımızdan özveri beklememiz komik olur.

Sonuç olarak okulların kademeli açılması da bu nedenle.Yani hem Milli eğitim bakanlığı hem de Sağlık bakanlığı mutlaka okulların açılmasının sonuçlarını birkaç ay içerisinde test edecekler ve olumsuz sonuçlar doğarsa okulları yine kapatacaklardır.

HEM EĞİTİM HEMDE EKONOMİK OLARAK DURUMUN ÇOK KÖTÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ

Dünya bankasından şok bir açıklama geldi okullar ile ilgili..

Dünya Bankası'nın Kovid-19'un eğitime etkileri konusundaki raporuna göre salgın nedeniyle 7 milyon öğrenci okulu bırakabilir. Raporda eğitimdeki bu kaybın zaman içinde küresel ekonomiye 10 trilyon dolara patlayabileceği belirtiliyor

Dünya bankasının açıklamasına göre:

Salgın nedeniyle geçim kaynaklarının kaybının ve okula gidememenin özellikle kız çocuklarını savunmasız hale getirebileceği, engelli bireylere yönelik de dışlanma ve eşitsizliği daha da kötüleştirebileceği aktarıldı.

Raporda, eğitimdeki kayıpların zaman içinde küresel ekonomi için 10 trilyon dolarlık kayba dönüşebileceği, bunun temel eğitimleri boyunca öğrencilere yönelik yapılan toplam harcamaların yaklaşık yüzde 16'sına eşit olduğu kaydedildi.

Bankanın raporunda, okulların kapanmasında hükümetlerin izledikleri yaklaşımlara değinilerek, 130'a yakın hükümetin uzaktan eğitime yatırım yaptığı söylendi.

KAYNAK KAMUSAATİ.COM