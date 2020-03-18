Korona Virüs Nedeniyle Kapatılan İş Yerleri Zaraları Karşılanacak Mı?, Türkiye'deki Koronavirüs tedbirleri kapsamında Faliyetleri Askıya Alınan tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve Merkezleri Zararları Karşılanacak mı?, Detaylar haberde...

Korona Virüs Nedeniyle Kapatılan Çok Sayıda İş Yerlerinin Zaraları Karşılanacak Mı?

Korona Virüs Nedeniyle Kapatılan İş Yerleri Zaraları Karşılanacak Mı?, Türkiye'deki Koronavirüs tedbirleri kapsamında Faliyetleri Askıya Alınan tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve Merkezleri Zararları Karşılanacak mı?, Detaylar haberde...

Türkiye'deki Koronavirüs tedbirleri kapsamında Faliyetleri Askıya Alınan tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve Merkezleri Zararları Karşılanacak mı? Sorusu herkes tarafından merak ediliyor.

Kulislerden gelen son bilgilere göre Devlet ve bakanalık yetkilileri hemen bu konuda çalışmaya başlanarak, gerekli proje ve sunumlar yapılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Çok Büyük bir devlettir ve Hiç bir insanını mağdur etmez

Ortalığı karıştırmaya çalışan pravakatörlere karşı gün birlik olma günüdür. Herşeyin başı sağlıktır. Bugünler kalıcı değil Tüm halkımızı evlerinden dışarı zorunlu olmadıkça çıkmamaya davet ediyoruz ki bu virüsün yayılmaması açısından hayati risk taşımaktadır. İnşallah en kısa sürede Ülkemiz Tekrar eski sağlıklı ve refah günlerine geri dönecek.

Kamusaati.com olarak Devletimize Cumhurbaşkanımıza Bakanlarımıza ve Tüm siyasi partilerin Liderlerine Bu süreçte Gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyor Faliyetleri Askıya Alınan Esnaflarımıza da En kısa sürede sevindirici bir haber vererek içlerini Ferahlatacağını Umuyoruz..

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