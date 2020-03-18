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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile KOVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar (100 Katrilyon) liralık bir kaynağı devreye alıyoruz. Bu çerçevede alacağımız tedbirler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini Açıkladı
18 Mart 2020 Çarşamba 19:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile KOVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynağı devreye alıyoruz. Bu çerçevede alacağımız tedbirler:

KOVİD-19 hastalığından en iyi korunma yöntemi, herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Hiç kimse, bencilliği veya özensizliği sebebiyle tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Kontrol altında tutamayacağımız her türlü temas, bizi virüs taşıyıcısı haline getirebilir. Sosyal mesafeyi ne kadar korur ve sosyal hareketliliği ne kadar azaltırsak, virüsün yayılma hızını, dolayısıyla yol açtığı tehdidi o derece düşürürüz.  Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır. açıklamalarında bulunan başkan Erdoğan

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile KOVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynağı devreye alıyoruz. Bu çerçevede alacağımız tedbirler: açıklamasında bulundu

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #ekonomik #istikrar #kalkanı #paketi #kovid-19
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