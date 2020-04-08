KALLEŞ PKK ŞU ZOR GÜNLERDE DE DURMADI

Kulp ilçesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcı, odun toplamaya giden köylülerin geçişi sırasında infilak etti.

5 SİVİL ŞEHİDİMİZ VAR TÜRKİYEM

Hepimizin zor günler geçirdiği bu salgın hastalık sürecinde kalleş vatan hainleri yine durmadı

DİYARBAKIR VALİLİĞİ: 5 SİVİL ŞEHİT

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildiği, olayda 5 sivilin şehit olduğu bildirildi.

TUZAKLANAN PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

İlçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

KALLEŞLER NE İSTEDİNİZ MASUM KÖYLÜLERİMİZDEN?

Sivil vatandaşlarımızı hedef aldı kalleş pkk bu defa..Onlar sadece orman işçisiydi..Araçları geçerken uzaktan bomba ile patlattılar.

Valilikten gelen açıklama ise,

Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.