Kadir Gecesi Resimli Mesajları, Kadir Gecesi Resimli Mesajları

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Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir Sûresi, 1
Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem buyuruyor, "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" Buhârî, Leyletü'l-kadr 3
Mübarek Kadir gecenizi kutlar, ülkemiz ve milletimiz adına huzur dolu günler getirmesini temenni ederim.
Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. Allahım Sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin; Beni de affet amin. Kadir gecemiz hayırlı ve mübarek olsun...
Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, bin aydan daha hayırlı olan mübarek #KadirGecesi'ne ulaştık. Af ve mağfiret kapılarının sabahın fecrine kadar açık olduğu bu gecede, Ümmet-i Muhammed'in felaha ermesi duası ile
KAdir Geceniz Mubarek olsun
Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Sûresi, 2-3
Bu mukaddes gecede yapacağımız tüm hayırlı duaların kabul olmasını Allah(c.c.)'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.
Gecelerin en hayırlısında, affolunanlardan olmak ümidiyle...
KADİR GECESİNDE EDİLECEK DUĀ
Allah, hepimizi Kadir gecesini idrak edenlerden eylesin. Bu gece ibadet gecesidir, af olunmamız dileğiyle...
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Biz Kur'ânı Kadir gecesinde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.”
“Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.” T3513 Tirmizî, Deavât, 84 Kadir Geceniz Mübarek Olsun...
Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecenizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz.
Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecenizi tebrik eder, bu gecenin siz ve aileniz için hayır ve mağfirete; milletimiz için birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını dilerim.
"O gece ki bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.." "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Öyleyse beni, ailemi ve tüm iman edenleri de affet."
Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir gecenizi en kalbi duygularımla tebrik eder, İslam aleminin ve tüm dünya mazlumlarının kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.
Kadir Geceniz Mübarek Olsun...
“Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.” Tirmizî, Deavât, 84
Kadir Geceniz Mübarek Olsun.
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