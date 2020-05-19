Kadir Gecesi Resimli Mesajları, Kadir Gecesi Resimli Mesajları

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Biz Kur'ânı Kadir gecesinde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.”