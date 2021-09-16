İstanbul'da marketlere eş zamanlı fiyat ve etiket denetimi

Son zamanlarda raflarda artan fahiş fiyatların önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gıda fiyatlarına yapılan fahiş artışlar için "Enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası ise Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı zincir market şubelerinde bugün eş zamanlı olarak etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.

İstanbul'da Bağcılar ve Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde gerçekleştirilen denetime, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Ümraniye'de gerçekleştirilen denetimler sırasında yaptığı açıklamada, özellikle tüketicilerin çok tükettiği temel gıda maddelerine yönelik bir denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

ETİKETLERİ DİKKATLİ OKUYUN

Ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol ettiklerini ve bunları kasadan da geçirerek tek tek kasa fiyat arasında fark olup olmadığına baktıklarını belirten Şahin, "Arkadaşlarımız gerekli tutanakları tutacaklar. Herhangi bir haksız fiyat artışı olup olmadığını tespit etmek amacıyla 3 ay geriye dönük olarak hem alış fiyatlarını hem satış fiyatlarını ve ürünlerin tedarikçilerine ilişkin bilgileri alacağız. Bu bilgileri daha sonra değerlendirip haksız fiyat artışı olduğunu düşündüklerimizi, Bakanlığımızda bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na göndereceğiz.

10 BİN 910 LİRA CEZA

Eğer haksız olduğu anlaşılırsa 10 bin 910 TL'den 109 bin TL'ye kadar bir idari para cezası uygulayacağız. Haksız fiyat artışını kim gerçekleştirmişse ona uygulayacağız. Diğer taraftan etiketle kasa fiyatı arasında herhangi bir fark varsa etiket başına 452 TL ceza uygulayacağız. İndirimli satışlar gerçeğ yansıtıyor mu ona bakacağız. İndirimli satışlarda üzeri çizilen fiyatın bir önceki fiyatı olması lazım. Bu fiyattan satış yapılıp yapılmadığını fişleriyle beraber isteyeceğiz. Eğer herhangi bir ispat noktasında bize fiş sunamazlarsa bunun da cezasını ayrıca Bakanlık olarak uygulayacağız. Tüketicilerimizin özellikle etiketleri dikkatli okumasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.