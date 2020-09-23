İstanbul'da kamu kurumlarında HES kodu dönemi başladı HES kodu nedir? HES Kodu nereden nasıl alınır?

HES KODLARININ KULLANIM AMACI nedir? HES kodu nereden nasıl alınır? Hayat Eve Sığar (HES) kodu ne demek? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi.

Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

Yeni normal dönemde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere İstanbul'da bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası Hayat Eve Sığar (HES) kodu 23 Eylül 2020 itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verildi.

HES KODLARININ KULLANIM AMACI

Hayat Eve Sığar (HES) kodu, koronavirüs süreci ile birlikte hayatımıza girerek, sağlık konusunda tedbir sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

HES Kodu, 'Kontrollü Sosyal Hayat' kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, koronavirüs hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

HES KODU NASIL ALINIR

HES kodunu uygulama üzerinden almak için;

'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden "Hes Kodu işlemleri" bölümüne girilir.

HES kodu butonuna tıklanır.

Yeni kod ekle butonun bastıktan sonra, kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

SMS yöntemi ile almak için;

HES yazıp, aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır.

Hazırlanan metin, 2023'e SMS olarak atılır.