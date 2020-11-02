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İncesu'da JASAT Ekipleri Zanlılara Göz Açtırmıyor

Kayseri’nin İncesu ilçesinde çeşitli tarihlerde gerçekleşen 7 hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aydınlatıldı.

İncesu'da JASAT Ekipleri Zanlılara Göz Açtırmıyor
02 Kasım 2020 Pazartesi 10:59

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; İncesu ilçesine bağlı, Saraycık Mahallesinde çeşitli tarihlerde H.Ö., H.A., Z.Y. ve M.A.’nın evlerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce girilmek suretiyle evden hırsızlık olayı meydana geldiği bilgisi üzerine harekete geçildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 14 Ekim de İncesu ilçesi Saraycık Mahallesinde M.B., O.B. ve F.B. araçlarıyla birlikte, çalmış oldukları malzemelerle yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 4 ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde 3 olmak üzere toplam 7 faili meçhul evden hırsızlık olayı aydınlatılırken, yakalanan M.B., F.B. ve O.B. adli makamlara sevk edildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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