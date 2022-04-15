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Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftaya Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısını yapacağını söyledi. Koca ayrıca maske uygulamasının da masada olacağını belirtti.

Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak
Ömer
Ömer
15 Nisan 2022 Cuma 00:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgınındaki son durum hakkında bilgi veren Bakan Koca, "En kötü günlerimiz geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısı

Sakarya'daki açıklamalarına devam eden Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını da söyledi.

"Maskeli son yazımız demiştim, inanan olmamıştı"

Sağlık Bakanı Koca, Sakarya'daki açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Covid-19 hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Hatırlarsanız geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da üç ay önce hatırlarsanız Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum. En kötü günlerimiz geride kaldı endişe etmeyiniz müsterih olun diye konuşmam olmuştu. O dönemde de bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere endişe ile yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum, Endişe etmeyiniz en kötü günlerimiz geride kaldı müsterih olun.

Maskeyle ilgili kararda geri sayım

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere önemli bu anlamda alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.

"Okullarımız başta olmak üzere değerledireceğiz"

Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya bunu değerlendirmiş olacak."

"Koca'yı tanımadığınız günlere geri dönüyoruz"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde de Twitter'dan bir paylaşımda bulunmuş, "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609" demişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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