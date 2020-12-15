Esnaf destek başvurusu, esnaf 1000 TL yardımı başvurusu ekranı! E-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgula

esnaf yardım başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs döneminde enaflara 1000 TL sosyal yardım parası vermeye başladı. Bu başvurular e-Devlet üzerinden alınırken aynı zamanda sorgulama işlemi de e-Devlet'ten yapılabiliyor. Başvurusu olumlu karşılanan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Bir zarf içinde teslim edilen bu para için başvurular halen devam ediyor. Peki 1000 TL esnaf kira yardımı başvuru sonucu sorgulama ekranı nerede?
Esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılır, 1000 TL hibe ne zaman verilecek? 1000 TL esnaf desteğini kimler alacak?
Esnafa destek ile ilgili bilgililer gündemde merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa 1000 TL destek verileceğini açıkladı. Aynı zamanda kira yardımı olacağı da belirtildi. Peki esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılır, 1000 TL esnaf desteğini kimler alacak?
Esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? sorusunun cevabı gündemde büyük bir merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli detayları dün akşam paylaştı. Esnaf desteğinin açıklanmasından sonra ise detaylar merak ediliyor. Esnafa 1000 TL yardım yapılacağı duyuruldu. Peki 1000 TL esnaf desteğinden kimler yararlanacak, ne zaman alınacak?
ESNAF DESTEK PAKETİ NE KADAR SÜRE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yapılacak destek ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız.
1000 TL ESNAF DESTEK PAKETİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf desteğinden yararlanacakları açıkladı. İşte o açıklama; "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."
1000 TL ESNAF DESTEK PAEKTİ BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Esnaf destek paketi başvuruları ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.
ESNAFLARA KİRA DESTEĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan kira desteği ile ilgili şunları açıkladı;"Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık."
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