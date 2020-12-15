Esnaf destek başvurusu, esnaf 1000 TL yardımı başvurusu ekranı! E-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgula

Esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? sorusunun cevabı gündemde büyük bir merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli detayları dün akşam paylaştı. Esnaf desteğinin açıklanmasından sonra ise detaylar merak ediliyor. Esnafa 1000 TL yardım yapılacağı duyuruldu. Peki 1000 TL esnaf desteğinden kimler yararlanacak, ne zaman alınacak?

ESNAF DESTEK PAKETİ NE KADAR SÜRE VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yapılacak destek ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız.