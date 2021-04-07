Emeklilik Yaşı 70 mi oluyor Açıklama Geldi İşte Detaylar Habern Devamındadır

TÜRKİYE'DEKİ HALİ HAZIRDAKİ MEVCUT EMEKLİLİK UYGULAMASI DEĞİŞMEDİ

– 60 yaşını ve en az 7000 prim gününü doldurmuş olmalılar. – 08.09.1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanların sigortalılık süre şartı bulunmamaktadır. 7000 iş günü ve 60 yaş şart yeterlidir. – 60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler.

Öte yandan sosyal medyada çıkan emeklilik yaşı 70 mi olacak Konusu aşağıdaki kuruluşun açıklamasından dolayı tartışma söz konusu olmuştur

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), ekonomik sistem üzerindeki baskının azaltılması için gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşının 70'e çıkarılması çağrısı yaptı ve insanların daha uzun süre yaşamasının küresel ısınmanınkine benzer sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Kuruluşun raporunda, bugün doğanların ortalama yaşam beklentisinin 100'e çıkacağı ve 2050'ye kadar 65 yaşın üstündeki insanların sayısının üçe katlanarak 2.1 milyara ulaşacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük emeklilik sistemlerine sahip altı ülkesi; ABD, Japonya, Avustralya, Kanada, Hollanda ve İngiltere ile dünyanın en çok nüfusa sahip ülkeleri Çin ve Hindistan'ın incelendiği raporda, insanların daha uzun süre çalışmaması ve daha fazla tasarruf yapılmaması halinde, büyük bir krizin yaşanacağı uyarısı yapıldı.



Rapora göre söz konusu sekiz ülkede emeklilik sistemindeki açık 2050'ye kadar 70 trilyon dolardan 400 trilyon dolara çıkacak. 'Emekli başına çalışan sayısı 4'e düşecek' Bu süre içinde emekli başına düşen çalışan sayısı da yarı yarıya azalarak dörde düşecek.



WEF'in finansal ve altyapı sistemleri sorumlusu Michael Drexler, ortalama yaşam beklentisinin artmasını küresel ısınmaya benzetti, "Ya şimdi harekete geçeceğiz ya da gelecek nesillerin, çocuklarımızın ve torunlarımızın üzerinde oluşacak dayanılmaz baskıyı kabul etmek zorunda kalacağız" dedi.

İngiltere'de emeklilik yaşının gelecek yıl 65'e, 2046'ya kadar da 68'e çıkarılması planlanıyor.