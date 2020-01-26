ELAZIĞ DEPREMİNDE SON DAKİKA...İŞTE ÖLEN SAYISI

Elazığda tekrar deprem olacak mı 2020, Elazığ depreminde kaç kişi öldü, Malatya'da depremde kaç kişi öldü güncel

24 Ocak Cuma günü saat 20,55 de gerçekleşen 6,8 şiddetindeki depremde ölen vatandaşlarımızın sayısı hızla artıyor malesef..Gelen açıklamalara göre, şuana kadar Elazığ depreminde ölen vatandaş sayımız 38 oldu.Öte yandan enkaz altında en az 3 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

YARALI SAYISI ÇOK FAZLA!

Elazığdaki korkunç depremde ölen sayısı 38 kişi açıklanmış durumda.Ancak yaralanan sayısı daha vahim bir durumda.Elazığdaki depremde 1607 yaralanın bulunduğu bildirildi.Ayrıca depremde 47 kişinin göcük altından kurtarıldığı ifade ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmalarının bittiğini Sürsürü Mahallesi'nde 3 kişinin enkaz altında olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYA DA YARDIM TEPKİSİ

Kendini bilmez bazı kişilerin yaptığı "Elazığ kürttür ölsünler,Elektrik kaçakcılarına bir de yardımmı edeceğiz, Hak yerini buldu " vb. gibi paylaşımlara çok ciddi bir şekilde tepki yağıyor.Bu kişilerin toplumu kışkırtma, galeyana getirme gibi suçlardan dolayı ifadelerinin bile alınabileceği söyleniyor.

Bazı vatandaşlarımız ise, " FENERBAHÇEYI PARAYA BOĞAN YARDIMSEVER(!) ÜNLÜLERİMİZE SESLENİYORUM ELAZİZ YARDIM BEKLİYOR :( BU MİLLETİN SIRTINDAN MİLYONLAR KAZANANLAR ŞİMDİ VEFA ZAMANI ) Gibi yorumlar yaparak Elazığ'daki mağdu vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyor

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