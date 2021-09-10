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Edremit'te zincirli kadın gösterisine müdahale etmeyen kaymakam görevden alındı

Kurtuluş etkinliğinde düzenlenen çarşaflı Türk kadınının zincirle bağlanması gösterisinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Edremit kaymakamının görevden alındığı duyuruldu.

Edremit'te zincirli kadın gösterisine müdahale etmeyen kaymakam görevden alındı
10 Eylül 2021 Cuma 15:07

Dün Balıkesir'in Edremit ilçesinin kurtuluşunun 99'uncu yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte CHP'li Edremit Belediyesi'nin izniyle Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği (ÇYDD),  bir gösteri sundu.

ÇYDD'nin düzenlediği etkinlik kapsamında çarşafla birlikte zincirlenen kadının, kurtuluşu temsilden uzak bir şekilde açılarak ayağa kalkmasına, AK Parti Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna tepki gösterdi.

BALIKESİR VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Türk kadınını zincirleyerek verilmek istenen mesaja Tuna'nın tepki göstermesinin ardından, görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte Balıkesir Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYMAKAM MERKEZE ÇEKİLDİ

Balıkesir Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı, İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Edremit te zincirli kadın gösterisine müdahale etmeyen kaymakam görevden alındı #2

"MÜDAHALE ETSENİZE SAYIN KAYMAKAMIM"

Tuna'nın, olay anında etkinlik sorumlularına ve kaymakama, "Müdahale etsenize Sayın Kaymakamım. Türk kadını zincire vurulmadı hiçbir zaman. Türk kadınını kim zincire vurdu? Türk kadınını zincire vuran adam anasından doğmadı daha." ifadeleriyle gösterdiği tepkisi de dikkat çekti.

Edremit te zincirli kadın gösterisine müdahale etmeyen kaymakam görevden alındı #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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