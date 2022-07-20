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Cenaze törenine damga vuran kare! Cuhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı İmamoğlu tokalaştı

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Erdoğan, alana gelişi sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de tokalaştı.

Cenaze törenine damga vuran kare! Cuhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı İmamoğlu tokalaştı
Kamusaati
Kamusaati
20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:58

Başakşehir Kulübü'nden dün yapılan açıklamada, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze töreni bugün Fatih Camii'nde gerçekleşti. Törene, Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

ERDOĞAN, İMAMOĞLU İLE SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine geldiği sırada, yan yana saf İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih Terim ile tokalaştı.

"UMULMADIK BİR ANDA KAYBETTİK"

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Erdoğan, "Her nefis ölümü tadacaktır. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Hiç umulmadık bir anda Fethiye ablamızı kaybettik, Hakk'a uğurluyoruz. Belki de yakınları böyle bir şeyi beklemiyordu. Rabbim zamanı gelince emanetini alıyor" ifadelerine yer verdi.

"BİR ŞEYİ UNUTTUM" DİİYEREK TEKRAR MİKROFONU ALDI

Konuşmasını sonlandıran Erdoğan, "Bir şeyi unuttum" diyerek mikrofonu tekrar alarak şu ifadelere yer verdi: "Biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Çok güzel börek yapardı. Yapınca bu Tayyip kardeşine de gönderirdi. O da bizlere hakkını helal etsin."

Cenaze töreninden kareler;


Kaynak: Kamu Saati Özel
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