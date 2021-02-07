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Binlerce kişi çağrı yaptı! “Anayasamız Kur’an olsun” Yeni Anayasa Kur'andan mı alınacak

Yeni Anayasa tartışmaları devam ederken, binlerce duyarlı Müslüman sosyal medyada “Anayasamız Kur’an olsun” çağrısı yaptı.

Binlerce kişi çağrı yaptı! “Anayasamız Kur’an olsun” Yeni Anayasa Kur'andan mı alınacak
07 Şubat 2021 Pazar 20:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği yeni anayasa çalışmaları Türkiye genelinde heyecana neden oldu. Cunta anayasasının sonunda değişeceğini haber veren Erdoğan, Türkiye’nin yıllardır özlemini çektiği sivil anayasa için harekete geçti.

Yeni anayasa çalışmaları konusunda her kesim kendi beklentisini dile getirirken, duyarlı Müslümanlar da Twitter’dan İslam anayasası çağrısı yaptı.

20 binden fazla sosyal medya kullanıcısı, “Anayasamız Kur’an olsun” diyerek, Allah’ın hükümlerinin anayasaya girmesini istedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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