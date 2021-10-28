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Benzine günlerdir üst üste yapılan büyük zamların ardından 25 kuruş indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 25 kuruş indirim yapıldı.

Benzine günlerdir üst üste yapılan büyük zamların ardından 25 kuruş indirim
28 Ekim 2021 Perşembe 00:11

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 25 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,64 liradan 8,39 liraya, Ankara'da 8,75 liradan 8,50 liraya, İzmir'de ise 8,75 liradan 8,50 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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